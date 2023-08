En Tabasco solo hay 30 médicos especialistas estéticos, pero más de 300 ofrecen diversos servicios

TABASCO, MX.- En Tabasco hay alrededor de 300 personas y establecimientos que están ejerciendo la medicina estética sin ser profesionales de la salud, alertó el presidente del Colegio de Médicos Estéticos de Tabasco, Luis Molina Cantú, publicó xevt.com.

Aseguró que, si en el Colegio hay 30 médicos especialistas certificados o en proceso de certificación para operar dentro de la Ley, son diez veces más los lugares que operan en la clandestinidad, lo que significa un alto riesgo para la población.

“Hablando de la regulación de medicina estética, en la parte de formación del Colegio, nosotros tenemos agremiados casi 30 médicos y ellos con sus clínicas actúan en procesos de regulación y aparte el interés de ejercer dentro del marco normativo, pero existen hasta diez veces más lugares y personas que se dedican a hacer procedimientos de medicina estética y no están regulados, el interés que nosotros tenemos es que, realmente se separen o se segreguen, que ya no existan este tipo de prácticas irregulares y que la parte de los médicos cuenten con toda su regulación para poder ejercer su práctica como cualquier otro especialista o cualquier otro profesional. Yo tengo conocimiento, por las complicaciones que me llegan hoy en día a la clínica, de personas que realmente no son profesionales de la salud y que se dedican a estar inyectándole a la gente en el rostro, en el cuerpo cosas que son de altísimo riesgo”, expresó.

Indicó que entre las sustancias que suelen inyectarles a los pacientes en clínicas que operan fuera de la Ley, se encuentran aceites, biopolímeros y otras que no se pueden eliminar del cuerpo fácilmente.

Señaló que incluso se han dado casos de personas que han perdido la vida en este tipo de lugares, operados por farsantes que han tomado un curso de tres días y ya ejercen la medicina estética, sin ser médicos.

“Encontramos biopolímeros, sustancias que son de un orden definitivo en el cuerpo, que no se pueden eliminar, que hay que acudir con el cirujano plástico para removerlas y que ponen en riesgo la salud y la vida de la persona”.

–¿Ha habido clínicas o lugares donde han fallecido mujeres que llegan a hacerse liposucción o algún tipo de cirugías?

– “Por supuesto, existe todo el antecedente aquí en el Estado, por parte de las autoridades en estos lugares y los pseudomédicos, inclusive hasta personas que no son profesionales de la salud, donde se hicieron este tipo de procedimientos, el temor es que esto siga ocurriendo, un curso de un fin de semana, un curso de tres días no los convierte en profesionales de la salud en esta área, son años, en mi caso son 16 años de experiencia”. (Fuente: xevt.com)