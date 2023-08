“SÍ, PERO SÓLO IBA A SER DE FORMA TEMPORAL”: Confirman autoridades ejidales de Calderitas pretensión de depurar el padrón de quienes no acuden a las asambleas; aclara presidente del comisariado ejidal que no solicitó intervención del ex gobernador Mario Villanueva

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras reconocer que sí hubo la pretensión de depurar el padrón de ejidatarios y suspender en forma temporal a quienes no acuden a las asambleas, el presidente del comisariado ejidal de Calderitas, Mario Uh Villanueva, desveló la venta irregular de terrenos en la zonas conocidas como La Bocana y Monte Olivo por parte de la pasada administración ejidal por lo que interpondrá las denuncias correspondientes.

Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el alcalde de Calderitas, Mario Uh Vázquez y el delegado de Luis Echeverría, Ulises Jiménez, aseguró que los señalamientos en su contra y la petición de su destitución es consecuencia de haber pisado callos al detectar irregularidades en la pasada gestión ejidal.

Uh Villanueva aclaró que en ningún momento pidió la intervención del ex gobernador, Mario Villanueva Madrid, y que fue el propio ex funcionario quien le ofreció la posibilidad de convocar a una conferencia de prensa para exponer la situación real en el ejido Calderitas.

Siempre quise conocer al ex gobernador porque estamos agradecidos por las acciones que realizó en su gestión “y el me habló porque estaba preocupado por lo que sucede en Calderitas y me propuso convocar una conferencia de prensa y que iban a venir 21 periodistas y de agradecí porque yo no tengo tantos contactos, detalló.

Durante el encuentro con medios de comunicación, el presidente del comisariado ejidal de Calderitas confirmó que como parte de su programa de trabajo se encuentra la depuración del padrón ejidal de personas fallecidas, qué han cedido sus derechos y de quienes no acuden a las asambleas ya sea por cuestiones de salud o encontrarse fuera de la entidad o del país.

Explicó que se ha detectado que unas 406 personas no acuden a las asambleas y se les iba a dar de baja en forma temporal pero conservando todos sus derechos ejidales y cuando así lo decidiera podrían darse de alta nuevamente tal y como lo autorizo la Procuraduría Agraria.

Confirmó que este procedimiento de suspensión provisional de aquellos ejidatarios que no acuden a las asambleas se implementó para aprovechar los beneficios del Tren Maya “que si bien no pasa cerca de Calderitas pero si traerá beneficios para las comunidades”.

Si no hubiéramos propuesto esta medida no podríamos aprovechar los beneficios del Tren Maya, reconoció.

El presidente del comisariado ejidal de Calderitas manifestó que, ante la inconformidad de algunos ejidatarios, ya no se pudo concretar este proceso de depuración ya que el plazo venció esta primera quincena de agosto.

Echaron a perder un proyecto bonito que venía para el ejido ya que si te ibas a Mérida o al extranjero quedabas suspendido en forma temporal y después te reintegrabas pero no le dieron la oportunidad a los ejidatarios, manifestó.

Por su parte, el alcalde de Calderitas, Mario Uh Vázquez reconoció que había una lista con el nombre de 406 personas bajo el término de desavecindados que tras una primera revisión verificó que se trataba de personas que viven en la comunidad.

Dijo que el delegado de la comunidad de Luis Echeverría sacó copias a esa listas y se las entregó el día sábado, las cuales se negó a firmar así como también se negó a firmar los certificados ya que carecían de los logotipos oficiales del ayuntamiento de Othón P. Blanco

En torno a la inconformidad surgida durante la asamblea ejidal realizada el fin de semana, Uh Villanueva confirmó que un general de la Sedena compró un terreno y pretendió que se le autorizara tener voz y voto durante las reuniones por lo que se incluyó un punto en el orden del día para poderle autorizar sus derechos agrarios.

El general pidió que lo consideren en el orden del día y lo acepten como avecindado y la Procuraduría Agraria nos citó porque ahí estaba en general con sus abogados y se le dijo que no habría ningún problema y que ya estaba agendado.

Sin embargo, el día de la asamblea un representante de la Procuraduría Agraria pidió que se adelantara la solicitud ya que el militar tenía que viajar a la ciudad de México, explicó.

Venta irregular de terrenos en Calderitas

El presidente del comisariado ejidal hizo público que las quejas en su contra es por denunciar la venta irregular de terrenos por parte de las autoridades ejidales anteriores.

Dijo que tiene testimonios y pruebas y presentará la denuncia ante la FGE al tiempo que pedirá la intervención de la gobernadora, Mara Lezama “para que Calderitas no sea considerado un lugar de invasiones”.

Responsabilizó a Sergio Chávez, Juan Carlos Poot e Imelda Chávez Poot de lo que pudiera ocurrirle a el o a su familia por denunciar las venta irregular de tierras en el ejido.

Juan Carlos es mi primo y lo quiero mucho pero hay cosas que hay que decirlas, manifestó. (Noticaribe)