Asegura Pablo Bustamante que con las ‘Unidades del Bienestar’ se fortalece la seguridad de acceso a la salud

CANCÚN, MX.– Más familias cancunenses cuentan con la seguridad de tener acceso a servicios médicos gratuitos y de primer nivel con el programa “Unidades del Bienestar”, que impulsa el Gobierno de Mara Lezama, a través de la Secretaría de Bienestar a cargo de Pablo Bustamante Beltrán, para garantizar el derecho a la salud de las familias cancunenses y quintanarroenses que más lo necesitan.

Este Programa del Bienestar, sigue en marcha con la entrega de tarjetas a sus beneficiarios, hoy en la Región 234 de Cancún, para que puedan tener la facilidad de consultas médicas, dentales y ópticas gratuitas, además de exámenes de la vista, análisis de laboratorio y medicamentos sin costo, por lo que, las y los cancunenses hablaron del gran compromiso del Gobierno de Mara Lezama con la gente más vulnerable.

Yo me registré porque en verdad lo necesito, es importante cuidar nuestra salud, además si algún día me enfermo tengo donde atenderme y dónde atender a mis hijos, además que es gratuito, aquí no gasto en nada: Anita Díaz Montes, beneficiaria y habitante de la Región 103.

Con esta Unidad del Bienestar vamos a tener muchos beneficios, como consultas médicas, atención dental, y muchos más. Le doy gracias a la Gobernadora Mara Lezama por pensar en las mujeres que no tenemos seguridad social: María Hermenegilda Puc Euán, beneficiaria y habitante de la Región 93.

A veces no tenemos los recursos para ir al médico, y con esta unidad contaremos con un gran apoyo porque vamos a recibir medicamentos, consulta gratuita y examen de la vista, muchas gracias a la Gobernadora por todo el apoyo que nos está brindando: Ana Bertha Brito Chi de la Región 94.

Es un gran apoyo que nos están dando, porque cualquier enfermedad que tengamos aquí nos pueden atender y hacer análisis clínicos, tienen también consulta dental y general; gracias por pensar en el bienestar de las familias con este programa: Adriana Guadalupe Lugo Puc de la Colonia Tres Reyes.