SATISFECHOS, SÍ, PERO…: Advierte el presidente de la Junta Directiva de la Uaqroo, Enrique Baltar, la urgente necesidad de reformar la ley orgánica universitaria para concretar la verdadera autonomía

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras reconocer que el proceso de designación de la rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uaqroo) atravesó por dificultades y evidenció lo que llamó “áreas de oportunidades que deben ser atendidas lo más pronto posible”, el presidente de la Junta Directiva, Enrique Baltar Rodríguez, anticipó que enviarán al Congreso del Estado una propuesta de reforma de fondo a la Ley Orgánica Universitaria.

Sin embargo, dijo que los integrantes de la Junta Directiva se consideran satisfechos al dar por concluido el proceso de designación.

Ante la presencia de la gobernadora, Mara Lezama, en la toma de protesta de Natalia Fiorentini Cañedo como rectora para el período 2023-2027, reconoció que la modificación aprobada por el Congreso del Estado “solo incluyó algunas cuestiones indispensables para concretar el principio de autonomía, que era el objetivo central en ese momento, pero quedan cuestiones pendientes y otras al parecer han quedado rebasadas por la realidad “incluso tenemos en nuestra ley algunos presupuestos que a la luz de la jurisprudencia actual pueden ser considerados discriminatorios y hasta inconstitucionales”.

Resulta una lamentable paradoja que una universidad que debe estar a la vanguardia del conocimiento pueda mostrar tales rezagos en su Ley orgánica, afirmó .

Baltar Rodríguez anticipó que la junta directiva impulsará lo más pronto posible, junto con el Consejo Universitario, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica que permita contar con un marco normativo adecuado y actualizado, de acuerdo con las normas jurídicas modernas y las necesidades derivadas de la experiencia práctica.

Aprovechó la presencia de la gobernadora para pedirle su valioso apoyo para que la iniciativa de modificación de reforma a la Ley Orgánica sea acogida en su momento con beneplácito en el congreso del estado .

Consideró que la autonomía de la universidad no debe verse como un objetivo en sí mismo sino como un medio indispensable para potenciar las capacidades y orientarlas hacia metas más ambiciosas, “ya que todas las universidades públicas que han conseguido un alto reconocimiento académico lo han logrado en condiciones de autonomía pero también hay muchos casos de universidades que han quedado atrapadas en el confort de la autonomía y no han podido sobresalir eso significa que la autonomía por sí sola no es la piedra filosofal.

El derecho a tomar nuestras propias decisiones debe implicar también la obligación y la responsabilidad de que esas decisiones siempre sean las mejores para el cumplimiento de nuestro compromiso social.

Hizo un llamado a la unidad con el propósito que la universidad alcance la Excelencia académica y se consagre como la máxima casa de estudios del Estado Pero no por su antigüedad o por su tamaño o por su presencia en la geografía Estatal sino por la gran dimensión de su contribución al desarrollo económico social y cultural.

Cabe recordar que en este proceso de designación, la Junta Directiva rechazó la primera terna presentada por la comisión de selección al considerar que Víctor Gaber Bustilos, Tirso Juan Ordaz Coral y Lucelly Roldan Carrillo no reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria, luego que uno de los miembros del consejo de selección filtrara dichos nombres. (Noticaribe)