Dacia Maraini, autora italiana, abrirá el Salón Literario de la FIL Guadalajara 2023

JALISCO, MX.- Reconocida como una de las grandes figuras de la literatura italiana actual y un icono del feminismo, la novelista, dramaturga, ensayista, poeta, cuentista y guionista de cine Dacia Maraini sostendrá un diálogo con la destacada escritora mexicana Guadalupe Nettel, como parte de la Apertura del Salón Literario Carlos Fuentes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, publicó aristeguinoticias.com.

Este encuentro se realizará el domingo 26 de noviembre, a las 12:30 horas, en el auditorio Juan Rulfo, como parte de las actividades de la edición 37 de FIL, que este año tiene a la Unión Europea como Invitada de Honor.

Nacida en Florencia, Italia, en 1936, Dacia Maraini es reconocida como una destacada figura de la literatura contemporánea europea y del feminismo italiano. La guerra es el germen temático de sus obras, que han sido traducidas a más de 30 idiomas y destacan por abordar la vida de las mujeres y los problemas de la infancia. Su notable trayectoria le ha valido importantes galardones, como el Campiello, el Strega, el Formentor y el Fondazione Campiello. Además, ha sido nominada para el Premio Nobel de Literatura desde 2014.

La primera visita de la autora italiana a la FIL Guadalajara fue en 2018 cuando formó parte del Festival de las Letras Europeas, organizado por la Delegación de la Unión Europea en México y la FIL, y describió a la Feria como “una relación viva” entre escritores y lectores y destacó el encuentro entre diversas áreas del conocimiento en un mismo espacio, porque, dijo, “la visión del mundo tiene que ser completa. No puede estar dividida”. En esta ocasión, además de realizar la apertura del Salón Literario, Silvia Lemus —compañera de vida del autor de La región más transparente— la investirá con la Medalla Carlos Fuentes.

Guadalupe Nettel es una de las escritoras mexicanas más destacadas de la actualidad. Su obra ha sido traducida a 17 idiomas. Además, ha recibido premios como el Anna Seghers, el de Narrativa Breve Ribera del Duero, el Herralde de Novela o el Cálamo. Su trabajo como escritora la ha llevado a colaborar con revistas y publicaciones como Granta, The White Review, El País, The New York Times en español, La Repubblica, La Stampa, entre otras. Actualmente es directora de la Revista de la Universidad de México de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La apertura del Salón Literario Carlos Fuentes se realizará en el auditorio Juan Rulfo de la FIL Guadalajara, el domingo 26 de noviembre a las 12:30 horas. (Fuente: aristeguinoticias.com)