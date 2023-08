Desmienten desaparición de cinco hermanos en Lagos de Moreno; se trata de una familia que vive en Texas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Uno de los hermanos que fueron reportados como desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, desmintió tal versión y aseguró que toda su familia vive en Houston, Texas, Estados Unidos, publicó publimetro.com.mx.

En exclusiva para Publimetro, dijo no saber las razones por las que robaron sus fotografías para hacer la denuncia falsa; sin embargo, pidió dar a conocer la versión real porque teme a las reacciones que pueda suscitar el caso entre el narcotráfico.

“Yo soy estrella de YouTube, no necesito que me estén buscando. De verdad”, dijo al solicitar que no se revele su nombre real o el de sus familiares.

Publimetro constató que se trata de la persona que aparece en la fotografía que se viralizó en redes por la presunta desaparición, que posteriormente fue desmentida por la fiscalía estatal, y contrastó con los videos publicados en el canal “Team Money Gang”, donde esta persona suele publicar transmisiones.

“Te pido que lo reportes a todas las noticias de México, por favor”, solicitó debido a que todavía circula la versión de la falsa desaparición en redes sociales y diversas páginas de noticias. (Fuente: publimetro.com.mx)