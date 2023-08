Participa Mara Lezama con Antonio Attolini en foro con jóvenes en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.— La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa participó, al lado del politólogo y diputado electo de Coahuila, Antonio Attolini, en el foro juvenil “Política sin tanto choro”, impulsado por la diputada Estefanía Mercado, en el que convocó a las juventudes a construir la mejor versión de sí mismos, para tener éxito y alcanzar sus sueños.

“Soy afortunada porque esta carrera me da la oportunidad de ayudar a la gente y eso lo aprendí de mis papás”, le dijo la gobernadora Mara Lezama a más de 450 jóvenes que participaron en la quinta edición de “Política sin tanto choro”, un foro que acerca a las juventudes a conocer la política como profesión.

El foro fue presentado por la diputada Estefanía Mercado, quien dio la bienvenida, exhortó a las juventudes a romper las barreras que inhiben e impiden muchas veces el crecimiento de nuestros jóvenes, y destacó que son tiempos de hacer política que conecte con las nuevas generaciones, como lo hace hoy la gobernadora Mara Lezama y, desde el estado de Coahuila, el politólogo Antonio Attolini.

“Ser idealistas y ser soñadores, no es algo que esté mal, a veces pareciera que es un signo debilidad, y hoy, tenemos que hacer una ‘Política sin tanto choro’ para conectar y alcanzar nuestros sueños”, puntualizó.

Durante su intervención, la Gobernadora Mara Lezama también les señaló que “van a encontrar en su camino muchos obstáculos, van a encontrar muchas barreras y les van a decir, ¿tu crees que vas a poder? ¡Claro que vamos a poder, claro que podemos!”.

A las mujeres, la Gobernadora puntualizó que hoy en Quintana Roo hay presidentas municipales, diputadas, mujeres empoderadas. “Por eso quiero decirles que no sucumban, mujeres, que nadie te pueda decir qué eres o qué no eres, porque nadie nos puede etiquetar, somos únicas e irrepetibles”.

“Disfruten, digan no a las actitudes autodesctructivas, digan sí a la familia, sí a los amigos, sí a los sueños, sabiendo que en algun momento se va a cerrar un libro; por ello, escriban en ese libro, en esas páginas, la mejor versión de sí mismos”, exhortó.

Por su parte, Antonio Attolini, uno de los líderes jóvenes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), surgido del movimiento Yo Soy 132, actualmente diputado electo por Coahuila, exhortó a los jóvenes a exigir, luchar y a sentarse en la mesa de la toma de decisiones.

“En la política, los jóvenes no solamente cargan lonas, pegan volantes, hacen brigadas, no somos escenografia, no, jamás y no lo permitan; no pidan mesa de jóvenes, vayan a la única mesa que hay, la de los grandes, no pidan una especial con sillitas y crayolas, vayan a la mesa donde se decide el presupuesto, donde se toman las candidaturas, donde se deciden las cosas. Hay una sola mesa y en esa siéntense”, señaló.

Attolini convocó a los jóvenes a organizarse y militar en una asociación, en un grupo de amigos, o en cualquier otra organización y formar parte de algo que les motive a luchar, a tener ideales y a transformar su entorno. “Si ustedes no hacen política, alguien se las va a hacer”.

Al evento asistieron también las diputadas Cristina Alcérreca Sánchez, Yohanet Torres, Luz María Beristaín; Guillermo Brahms; la diputada federal, Santy Montemayor; la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu; el secretario del Bienestar, Pablo Bustamante; así como la presidenta de Morena en Quintana Roo, Johana Acosta; del Partido Verde en Solidaridad, Fernando Muñoz y Alberto Farfán, del Partido del Trabajo.