Preparan denuncia contra representante de la 4T en Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- El diputado morenista Rafael Echazarreta Torres anunció que denunciará al delegado de la Secretaría del Bienestar y representante de la 4T en Yucatán, Joaquín Díaz Mena por presuntos delitos electorales que se consideran graves.

El diputado Echazarreta a la vez es el enlace de Marcelo Ebrard en Yucatán y mencionó que tiene las pruebas suficientes para acusar a Joaquín Díaz, ya que es de su conocimiento que obliga a funcionarios a realizar acciones de tinte electoral.

“Se están cometiendo acciones que son delitos electorales”, señaló.

Echazarreta aseguró que interpondrá las denuncias dentro del partido, pero también ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y también ante la Función Pública y recordó que un delito electoral se castiga con cárcel.

Sin embargo, al respecto, Octavio Rivero Villaseñor, coordinador de la red #EsClaudia, dijo que Echazarreta está ‘distraído’ de lo que en verdad tiene que hacer.

“Sabemos que es el coordinador del equipo de Marcelo Ebrard, pero no lo conozco porque no lo veo en territorio, no lo veo en campo y bueno, tiene derecho a denunciar si tienen elementos, pero seguro no los tienen. Es muy fácil salir a los medios a decir cosas”, mencionó.

Así, hizo un llamado a la unidad, a respetar los acuerdos que se hicieron en la convocatoria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Se trata de un proceso respetuoso, sin ataques, pero hacen todo lo contrario. Yo lo invitaría a que organice a su equipo porque no les da resultado su propia campaña, inventan números, pero ese no es el espíritu de Morena”, agregó.

Rivero Villaseñor dijo que un proyecto no puede ser exclusivo de una persona sino es de tinte nacional para darle continuidad a la 4T que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El compañero está distraído de lo que tiene que hacer, estar atacando a los funcionarios públicos del Gobierno Federal es un error porque además el delegado (Joaquín Díaz) es muy respetuoso y no se ha unido con nadie, no se ha posicionado”, indicó.

Así, pidió al diputado local analizar su postura sobre el movimiento de la 4T. (Noticaribe)