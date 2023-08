Crece ‘pirataje’ en transporte interurbano, por indolencia de la Guardia Nacional, señala gerente de ADO

Cancún.- La falta de operativos de la Guardia Nacional en carreteras de Quintana Roo ha causado que aumente el número de autobuses de empresas de transporte “piratas”, en perjuicio de empresas regularizadas, como ADO.

Así lo aseguró, en entrevista, Julio García Flores, gerente general de Mobility ADO en el Caribe, quien dijo que esta “falta de acción” de la Guardia Nacional preocupa seriamente a la empresa que representa.

“Nos preocupa, porque la Guardia Nacional no ha hecho operativos como solía hacer. Por eso, esperemos que vigile más y que evite ese tipo de transporte que no ofrece seguridad a los pasajeros y que no están en piso parejo con el transporte público”, añadió.

En ese tema, el entrevistado citó el caso de Transportes Acosta, empresa que opera en la ilegalidad y que hace unos días fue responsable de un accidente carretero, ocurrido en Bacalar, que dejó cuatro muertos y más de una decena de heridos.

Agregó que, en los últimos años, directivos de ADO han alertado sobre el incremento de autobuses que se dedican a prestar un servicio, a bajo costo, sobre todo a estados como Tabasco y Chiapas.

Indicó que son aproximadamente 15 corridas las que salen de distintos puntos del estado, hacia otras del país, lo que representa para ADO una afectación a su derrama económica.

“Entonces, hemos notado que esto se ha recrudecido, porque no hay operativos de la Guardia Nacional, no hay esa vigilancia, y eso hace que más piratas hagan esa labor, que se incrementen las corridas, porque no ven que hay respuesta de la Guardia Nacional ante su pirataje”, destacó.

Por otra parte, con respecto a la afluencia de pasajeros que ha tenido esta empresa durante la presente temporada vacacional, el entrevistado mencionó que este periodo cerrará con un 7 por ciento arriba, con respecto a las cifras que dejaron las vacaciones de verano del año anterior.

Añadió que los fines de semanas fueron los días que más pasajeros usaron unidades de ADO, pues fueron un aproximado de 15 mil personas los transportados. (AGENCIA SIM)