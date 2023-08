AMLO critica a Norma Piña por dar cargo en la Corte a excolaborador de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por orden de Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno de los colaboradores cercanos del exsecretario Genaro García Luna hoy ocupa un cargo en la estructura del Poder Judicial, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), publicó reporteindifgo.com.

“Me acabo de enterar que la presidenta de la Suprema Corte contrató (en el Poder Judicial) a uno de los brazos derechos de García Luna”, dijo durante su conferencia mañanera de este viernes desde Acapulco, Guerrero. Agregando: “vean lo complicado que es purificar la vida pública luego de gobiernos corruptos”.

Esto al referirse a Ricardo Márquez Blas, quien por orden de Piña Hernández asumió la nueva titularidad de la nueva Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte. La cual sustituyó a la extinta Oficina de la Presidencia y es responsable de la seguridad, gestión administrativa, logística y protocolo del máximo tribunal.

¿Quién es Ricardo Márquez Blas y qué hizo con García Luna?

Durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Márquez Blas se desempeñó como director de planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Llegando a desempeñarse como encargado de despacho del organismo tras la renuncia de Roberto Campa Cifrián.

“Se va a tener que investigar si no está involucrado en delitos o no está en carpetas de investigación”, advirtió López Obrador respecto a la designación de Márquez Blas. Si bien recalcó que en su administración “ya no hay espionaje, nada más inteligencia y nada más me ayuda la gente que es la que me informa”.

Márquez Blas es el tercer colaborador de García Luna que Norma Piña incorpora al Poder Judicial. Pues en el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside, nombró a Sonia Vargas Terrero como coordinador de administración y a María Fernanda Casanueva como administradora de presupuesto. Esta última también siendo funcionaria de Luis Videgaray. (Fuente: reporteindigo.com)