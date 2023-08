YUCATÁN | Empresarios no quieren los libros de texto, piden que el lunes inicien con libros en línea del año pasado sin pensar en escuelas indígenas

MÉRIDA, MX .-Integrantes del sector empresarial y de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares piden que en este próximo inicio de ciclo escolar no sean distribuidos los libros de texto actuales y por lo contrario, sugieren que se utilicen los ejemplares del año pasado que pueden verse en línea, sin contemplar las condiciones de escuelas indígenas.

En rueda de prensa en las instalaciones del Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mérida, la presidenta Beatriz Gómory, expuso que en medio de las diferentes opiniones generadas sobre la elaboración de los libros de texto, la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un juicio de amparo por considerar que la autoridad responsable no cumplió con el debido proceso para la elaboración de los mismos, tal como lo establece la Ley General de Educación.

Compartió entonces que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa otorgó una suspensión para que se detuviera la edición, impresión y entrega de los libros hasta que se observen los procedimientos legales para la implementación de los planes y programas de estudio.

Al respecto, Levy Abraham Macari, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Servytur, Mérida), indicó que lejos de cualquier ideología o errores que los libros puedan contener, piden al Gobierno del Estado de Yucatán que no se distribuyan los libros en las escuelas de la entidad.

Ante la solicitud, Elías Dajer Fadel, presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, dijo que al menos en 200 escuelas privadas usarán los libros que corresponden al ciclo escolar anterior y que el resto de las escuelas pudieran recurrir a los textos en línea, incluso las de educación indígena.

Sin embargo, la propuesta no abarca a los centros educativos en los que ni siquiera hay acceso a internet.

“Está en juego el futuro de México y la ley marca que los libros deben estar disponibles de forma digital, así que los libros están disponibles”, comentó.

Igualmente, dentro de sus propuestas plantearon que los libros de texto del ciclo 2022-2023 sean reimpresos, pero al cuestionarles si aportarían algún recursos, se negaron y dijeron que le corresponde al Gobierno Federal

“El mandato es que se utilicen los libros aprobados, los legales, para lograr lo anterior las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios ponderando el interés de la infancia y adolescencia”, señaló Gerardo Pineda Martínez, presidente del Comité Yucatán de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Aunque el ciclo escolar comenzará el próximo lunes, el sector empresarial pide que se reimpriman los ejemplares del año pasado este fin de semana.

Por otra parte, no especificaron si ya revisaron los libros o no, pero dijeron que preferían no hablar del contenido.

Mucho menos detallaron si las y los menores de sus familias estudian en escuelas públicas o privadas. (Noticaribe) (Por Itzel Chan)