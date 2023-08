Nerea González, exprometida de Octavio Ocaña, defiende su derecho a rehacer su vida

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Usuarios en las redes sociales han criticado a Nerea González, exprometida de Octavio Ocaña, luego que anunciara que tiene una nueva relación sentimental, publicó abcnoticias.com.

La joven subió una historia en su cuenta de Instagram donde mandó un mensaje a todas esas personas que la han cuestionado.

“¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida?, nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé desde el día 1, las personas que ahora se indignan me decían que continuará con mi vida, ‘¿quién los entiende?’

“Pero equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal yo le diría: medícate loco (a)”.

En la imagen que compartió la joven aparece ella junto a su nueva pareja sentimental, mientras él le da un beso.

¿Hermana de Octavio Ocaña mandó indirecta?

Los cibernautas no tardaron en reaccionar y especular luego que Bertha Ocaña publicara una serie de mensajes en sus historias de Instagram.

“Al final lo mejor es no reclamar nada, solo observar, decepcionarte y alejarte”, dice el primer texto.

Posteriormente lanzó un nuevo mensaje donde señaló que no todo lo que publicaba tenía una dedicatoria para alguien.

“Me da mucha risa cuando las personas piensan que lo que publicas es para alguien más, cuando trabajas un montón en ti como persona y aprendes a vivir para ti y para las personas con las que compartes tu vida, todo lo demás sale sobrando y las dos cosas más importantes que tal vez no entienden, aun ciertas personas…”.

¿Qué pasó con Octavio Ocaña?

Octavio Ocaña falleció el pasado 29 de octubre de 2021 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, cuando elementos de la Policía le marcaron el alto.

El actor hizo caso omiso y se dio a la fuga, lo que dio origen a una persecución que más tarde trajo un accidente vehicular con Octavio como protagonista.

Para ese entonces Ocaña ya portaba un arma de fuego que, de acuerdo con las autoridades, se disparó en la cabeza precisamente al momento de haber estrellado su camioneta contra una barda de la comunidad. (Fuente: abcnoticias.com)