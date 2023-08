Arrancan con proyecto ejecutivo de modernización catastral en Cozumel

COZUMEL, MX. – Como resultado de las gestiones realizadas por la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo, y en beneficio para la ciudadanía, se firmó el contrato que formaliza el inicio de más de un año de gestión para el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral, que cuenta con el apoyo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su programa nacional Modernización de Registros Públicos y Catastros.

La directora de Catastro Municipal, Patricia Cardeña Martínez, explicó que, este proyecto permitirá la actualización en materia catastral, con la finalidad de dar información confiable a los usuarios de la dependencia, que no son únicamente los propietarios de los predios, sino también todo aquel interesado en la planeación y administración urbana.

Expuso que, el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral cumplió con los lineamientos y requisitos del Comité determinador y se compone de más de veinte acciones en vías de construir el modelo estratégico de un Catastro Multifinalitario con información cartográfica y catastral actualizada.

Afirmó, que dentro de las acciones está el proyecto de un visualizador que permitirá unir los procedimientos de los trámites que se vinculan con la dirección Desarrollo Urbano y Catastro, como son las subdivisiones, fusiones y los regímenes de propiedad en condominio, logrando de esta forma crear un circuito para empezar a operar una reingeniería dentro de la planeación urbana, para mejorar la atención a los ciudadanos, aportando y dando cumplimiento a la mejora continua y a la simplificación de trámites que brindan estas direcciones.

También dijo que, el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral, tiene como término el 15 de diciembre del año corriente. Se estará trabajando de manera conjunta entre las dependencias de Catastro, Desarrollo Urbano, Sistemas, Ingresos y Zona Federal Marítima Terrestre (ZOFEMAT).

Dijo que, principalmente el Proyecto de Modernización tiene como objetivo recabar información que permitirá armar estrategias para contar con los datos vigentes que permitan una mejor planeación de acciones y recursos.

“Si bien esta no es la primera modernización catastral que se lleva a cabo en la Isla de Cozumel, los esfuerzos que a lo largo de más de 15 años se han realizado, de igual manera se van diluyendo si no se cuenta con ejercicios de continuidad, toda vez que el comportamiento de la isla en su crecimiento y sus necesidades no se ven reflejadas en la cartografía que nos ayuda a obtener análisis correctos de la mancha urbana” señaló la arquitecta Patricia Cardeña.

Asimismo, dijo que esta modernización será de beneficio para la ciudadanía, toda vez que podrán tener las medidas correctas de sus predios y de esta manera tendrán certeza jurídica para en caso de querer vender la propiedad o para el pago del impuesto predial justo, entre otras cosas.

De igual manera puntualizó que, este esfuerzo de la administración que dirige Juanita Alonso es una muestra más de su compromiso con la ciudadanía de crear una administración más cercana y eficiente. “Es de todos sabido que cualquier esfuerzo que realicemos para una integración de nuestras herramientas tecnológicas, implica mayor compromiso, pero de igual manera ofrece mejores condiciones para evitar la corrupción y mejorar el servicio hacia nuestra comunidad.

Patricia Cardeña destacó que, en esta administración se han desarrollado controles internos, y se ha sistematizado los procedimientos, y la aplicación de estos recursos darán un mayor alcance. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)