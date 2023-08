“TODA LA INFORMACIÓN SERÁ DADA A CONOCER A TRAVÉS DE COMUNICADOS”: Que sólo cuatro funcionarias han sido señaladas de cobrar beneficios de los programas sociales, dice la Contralora, Reyna Arceo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al confirmar que únicamente cuatro funcionarias han sido señaladas de cobrar los beneficios de los programas sociales implementados por el gobierno del Estado, la secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado, dijo que los padrones son revisados y se dará de baja a todas aquellas que no cumplan con los requisitos.

Aunque declinó abundar en detalles, dijo que toda la información relacionada con las investigaciones se dará a conocer a través de comunicados.

Hace tres días emitimos un comunicado. Hasta el momento solo son cuatro funcionarias las señaladas, manifestó.

En breve entrevista, que fue interrumpida por su personal bajo el argumento de respetar el evento donde presentó su primer informe de labores el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Heyden Cebada Rivas, Arceo Rosado aclaró que el el hecho que ya no se pueda tener acceso a las páginas de los programas ‘Mujer es Poder’ y ‘Mujer es Vida’ no representa la falta de transparencia.

“La transparencia se dio desde el primer día y por eso está publicado el padrón de beneficiarias por eso estamos haciendo el trabajo de revisión y no solo funcionarias sino todas aquellas personas que no cumplan con los requisitos serán dadas de baja”, manifestó.

Aseguró que los programas sociales tiene todos los candados para garantizar que no sean violentados los lineamientos “por eso se está procediendo si no no hubiéramos procedido”, aun cuando denuncias contra servidoras públicas incorporadas en los programas sociales se presentaron desde redes sociales.

Consideró lamentable el hecho que funcionarias hayan cobrado los beneficios de los programas sociales “porque hay un principio de ética qué debe regir entre todos los servidores públicos porque hay lineamientos muy claros y esta administración lo que hace es realizar el trabajo la investigación y el procedimiento”. (Noticaribe)