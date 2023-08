Preocupa a padres obras en curso en escuela de Villas del Sol de Playa del Carmen

Playa del Carmen. – Padres de familia de la Escuela Xcaret, ubicada en el fraccionamiento Villas del Sol de esta ciudad, expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos, al asistir a clases en aulas dañadas y con obras de construcción en curso.

Las preocupaciones de los padres se centran en las condiciones visibles de las aulas y la posibilidad de que las obras incompletas puedan poner en peligro la seguridad de los estudiantes.

“Mi temor es que yo lo veo fracturado, lo veo mal. Veo boquetes, no soy ingeniero y yo digo que en dos meses no lo terminaron, ahorita lo piensan terminar en una semana con los niños aquí metidos, a mi hija no la pienso meter aquí, está en sexto. El ingeniero dice que él sabe y que no pasa nada”, declaró Clara Ávila, una de las madres.

Al respecto, el supervisor del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (Ifeqroo), Eduardo Cen, aseguró que no existe ningún peligro y, ofreció una explicación técnica sobre la situación.

“Realmente lo que estamos haciendo con esta estructura, estamos haciendo una ampliación y ahora se están realizando trabajos de picado para asegurar que los elementos estructurales de la obra no hayan resultado dañados. Lo único que se rompió fue el acabado”, dijo.

El funcionario señaló que las obras de dos nuevas aulas concluirán esta semana, y los grupos podrán utilizarlas a partir del próximo lunes.

Cabe destacar que Rafael Lafa, el titular del Ifeqroo, admitió en una entrevista matutina que, al inicio del ciclo escolar 2023-2024, solo se ha alcanzado un avance del 60% en la construcción de las nuevas aulas para este ciclo. (AGENCIA SIM)