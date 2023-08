QUE SÓLO SE TRATÓ DE UNA RIÑA: Desmienten supuesto plagio de siete personas en un bar de Cancún

CHETUMAL, MX.- Luego que algunos medios de circulación nacional informaran sobre el supuesto plagio de siete personas fuera de un bar de Puerto Cancún, Julio César Gómez Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aclaró que sólo se trató de un riña.

A pregunta expresa, durante la conferencia, hecha hoy desde Chetumal, que brindan todos los lunes las autoridades de seguridad del estado, el secretario refirió que elementos policíacos acudieron al bar (El Barezzito) luego que en redes sociales comenzara a circular esta información.

Los uniformados comprobaron que en el lugar ocurrió una riña que no pasó a mayores, y que había sido reportada por una persona que “exageró” los hechos.

“Sí, circuló la información en redes, no de manera oficial, acudieron las unidades al bar que se refería y, ya en la atención del incidente, se detectó que era una riña, que una persona alterada exageró el reporte; afortunadamente no se dio el hecho como se había reportado, fue una riña que no trascendió”, aclaró.

Por su parte, Raciel López Salazar, fiscal del estado, dijo no contar con información de dicho suceso.

“Yo hasta este momento no tengo información de estos siete levantamientos. Si me llega información al respecto, la daremos a conocer”, concluyó. (Agencia SIM)