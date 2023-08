Corrupción de elementos de Tránsito, principal queja de autoridades consulares

Cancún.- La principal queja de las autoridades consulares hacia los funcionarios locales son los actos de corrupción de los agentes de Tránsito, reveló James Tobin Cunningham, invitado permanente de la Sociedad Civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista, James Tobin indicó que la estas malas prácticas podrían incrementarse de entrar en rigor la reforma al Código Penal de Quintana Roo que impone penas de cárcel a conductores en estado de ebriedad.

De por sí,, estos agentes ya son señalados por los visitantes de detenerlos sin justificación y amedrentarlos.

“Esta ley, si la echan para adelante, les vendrá bien (a los policías) para seguir delinquiendo de esa manera”, expresó.

Aclaró que no se puede culpar solo al que pide las llamadas “mordidas”, ya que, si no hay quien acceda a ellas, no hay delito, por lo que es importante capacitar a la ciudadanía, que es parte del problema.

IMPUNIDAD

El entrevistado señaló que uno de los problemas más graves por resolver en el país y principalmente en Quintana Roo es la impunidad, “podemos trabajar siempre, pero si hay impunidad no podemos seguir adelante”, dijo.

Explicó que la impunidad se da en dos vertientes, por corrupción, porque alguien está coludido o recibe dádivas, y por falta de conocimiento por parte de los elementos de la policía al realizar las detenciones, “las dos son malas, porque deja libres a las personas que deberían de estar detenidas”.

El cuanto al proceso de seguridad y justicia, resaltó que el principal problema está en la investigación que realizan las fiscalías, por la corrupción e impunidad que hay dentro del todo el proceso. (AGENCIA SIM)