DICE DIPUTADO NO TENER CONFLICTO DE INTERÉS: Ante avalancha de críticas, defiende Hugo Alday iniciativa que busca imponer la firma de un convenio de pago de derecho de autor para otorgar licencia de funcionamiento a bares, restaurantes y todo tipo de negocio que usen música

CANCÚN, MX.- Al argumentar que los derechos de autor también son derechos humanos, Hugo Alday Nieto, promovente de la iniciativa que busca obligar al pago de derechos de autor por poner música en locales comerciales, defendió este proyecto de ley, ante los cuestionamientos de las distintas asociaciones hoteleras que ayer se pronunciaron en contra de esta propuesta.

En rueda de prensa, acompañado de varios representantes de asociaciones de autores, el legislador negó la acusación de que en el fondo de esta iniciativa exista un intento de proteger los intereses “de sus clientes”, tal como lo señaló ayer Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, quien recordó que este diputado ha sido litigante de este grupo en particular.

En ese sentido, Hugo Alday recalcó que si bien ha sido litigante de este grupo en particular, también lo ha sido de los hoteleros, en su momento.

De igual forma, aseveró que cualquier persona que afirme que él intenta beneficiar, por medio de la ley, a este grupo que ha defendido como abogado en distintas ocasiones, debe presentar las pruebas de sus afirmaciones.

“Soy un abogado especialista de propiedad intelectual, yo jamás he representado ninguna asociación de gestión colectiva. Quien afirme lo contrario, tendrá que probar que he sido un representante o que yo tengo un poder en una asociación colectiva, lo que no existe”, resaltó.

“Al contrario, ellos mismos te lo pueden decir, yo he sido su contraparte defendiendo a los hoteles por el tema de regalías. Hoy estoy de parte de los artistas, hoy es mi papel es representar a los que necesitan el apoyo y que se aplique el derecho”, añadió.

Por otra parte, el legislador celebró que esta iniciativa abrió el debate sobre este tema, pues agregó que aún falta mucho por avanzar para que los derechos de autor sean cabalmente protegidos.

Al margen de ello, explicó que desde el año 2000, el derecho de autor es un derecho humano y que desde 2011 su protección es obligatoria para los tres niveles de Gobierno, con la reforma al primero constitucional.

“El Estado y los municipios están obligados a tutelar los derechos humanos, léanse derechos de autor, y a su vez, después de la jurisprudencia vigente del año pasado, el Estado puede ser responsable solidario de la explotación sin autorización de esos derechos por otorgar los permisos”, agregó.

Resaltó que que toda persona que haga uso de música, video o cualquier otra obra con fines de lucro, está obligada a pagar.

Precisó que todas las cámaras empresariales tienen convenios con las sociedades de gestión colectiva para pagar esos derechos, que no son un impuesto.

El diputado petists detalló que lo que busca esta iniciativa “es que aquellas empresas que comercializan obras protegidas por el derecho de autor, puedan acreditar ante la autoridad competente, que son los ayuntamientos, que tienen el derecho para hacerlo”.

Hugo Alday Nieto indicó que esta adición incluye ahora dos aspectos: la autorización o el convenio.

“El término autorización se encuentra plasmado desde el Convenio de Berna, que fue adoptado en 1886, y que trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. A este convenio México se unió, y desde entonces tiene la obligación de solicitar que exista una autorización para que una obra se pueda comunicar de manera legal” explicó.

Asimismo, el diputado petista refirió que su iniciativa la fundamenta el artículo 28 de la Constitución Política Mexicana, el cual establece que los derechos de autor son una excepción a los monopolios.

‘También es importante señalar que el artículo primero que todas las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos, los derechos de autor son derechos humanos. He aquí el fundamento que tiene esta legislatura para presentar esta iniciativa”, agregó.

Por su parte, Roberto Cantoral Zucchi, director de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), hizo un llamado a las cámaras empresariales a “sentarse a la mesa” también con las asociaciones de artistas con las que no tienen convenio, con el fin de hacerles ver “la importancia que tiene para nosotros esta iniciativa.

“Necesitamos que vean cuáles son las intenciones de esta iniciativa, que en ningún momento estamos haciendo un ejercicio de abuso de poder, de querer abusar en los cobros. No queremos que haya un mal entendido con respecto a las intenciones”, añadió.

Gonzalo Elvira Álvarez, presidente de la asociación Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), comentó que no hay la suficiente dimensión, a nivel empresarial, sobre el pago que deben recibir los productores, autores de música, sobre la producción de sus obras.

Indicó que la mayoría de empresas del ramo que representa son sociedades pequeñas que también pagan impuestos y deben generar ingresos para subsistir y mantener una nómina.

“El productor paga derechos, le paga al artista, al guionista, al músico. Somos empresa pequeñas que estamos trabajando por nuestro cine mexicano. Yo como productor si no pago, no puedo sacarla al mercado. Al yo pagar, mi película va a tocar ventanas”, concluyó. (Agencia SIM)