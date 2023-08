Layda Sansores acusa al morenista Ignacio Mier de apoyar al priista Alejandro Moreno

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Layda Sansores, gobernadora de Campeche, cargó contra el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a quien pidió evitar cualquier tipo de apoyo contra el líder nacional del PRI, el diputado Alejandro ‘Alito’ Moreno, en sus intentos por presidir la Cámara Baja el próximo 1 de septiembre, publicó El Financiero.

Durante su programa Martes del Jaguar, Sansores dejó el recado a Ignacio Mier, además de que sugirió que este apoyaba a ‘Alito’ Moreno a cambio de financiamiento para su campaña, ya que Mier está entre los aspirantes de Morena y aliados para buscar la candidatura al gobierno de Puebla en 2024.

“Con mucha preocupación porque él es de Morena, él es compañero nuestro y lo veía con mucho respeto, pero hoy me entero que ahí por los pasillos hay una inconformidad por los amigos diputados que está exigiendo él que voten para que el próximo presidente de la Cámara de Diputados sea un agente del PRI, y quieren que sea ‘Alito’ Moreno, y eso no es posible, sería totalmente una puñalada. Para él es una jugada política, pero Ignacio, esto no se vale, porque es directamente contra Campeche, así lo sentimos”, reclamó Sansores ante los rumores del apoyo hacia el priista.

El presidente de la Cámara de Diputados cambia año con año, y a partir del 1 de septiembre el turno tocaría a un representante del PRI, y uno de los principales aspirantes de ‘Alito’ Moreno, señalado de diversos escándalos de corrupción cuando fue gobernador de Campeche, además fue puesto en una serie de polémicas con Layda Sansores tras la difusión de conversaciones en las que se presuntamente le escucha al priista mencionar planes de corrupción, desvío de recursos y amenazas a periodistas.

Además, desde el año pasado la Fiscalía de Campeche pidió que se realizara una declaración de procedencia, es decir, el desafuero de Moreno por sus escándalos de corrupción. Por todo ello es la molestia de Layda Sansores, quien en su programa semanal se lanzó contra Mier, su compañero de partido, y aunque aclaró que no sabe del todo si el líder priista tendrá el apoyo del aspirante al gobierno de Puebla, sí hay dinero en la Cámara de Diputados no fiscalizado que está en juego.

“No solamente vas a empoderar a ‘Alito’, sino que lo vas a empoderar en un año donde hay elecciones… Ya no hay dinero en el PRI, entonces ya no tienen de donde sacar, pero en la Cámara de Diputados (el dinero) no se fiscaliza, y te das cuenta de cómo funcionan las Cámaras. Ese recurso lo va a usar para entregarlo a sus agentes del partido. Yo siento que esto es una incongruencia, porque estamos pidiendo apoyo total a Morena y ningún voto a la oposición. Sí, ningún voto, pero todo el dinero”, reclamó Sansores.

Dijo que otro aspecto que le parecía incongruente de Mier era la forma en la que empoderaría a ‘Alito’ Moreno cuando no ha convocado para el intento de desafuero que busca el gobierno de Campeche.

“Ignacio, es una vergüenza verte besándole los pies a este señor, ¿qué te dio? ¿qué te está dándo dinero anticipado para tu campaña, porque sabemos que quieres ser candidato al gobierno de tu estado? Pero no es así, ¿qué tienes algún jefe que te esté dando instrucciones? ¿hay compromisos previos? ¿qué le deben a Alejandro? A mí que me digan porque esto no es normal”, cuestionó.

La gobernadora de Campeche dijo que no se va a quedar callada, y aseguró que a ‘Alito’ Moreno “le abren los caminos”, aunque no cree que el supuesto apoyo salga solo de Ignacio Mier, sino que recibe instrucciones.

“Aquí a alguien le pagaron la campaña, del PRI a un Moreno… Ya estamos hartos y no podemos quedarnos callados”, sentenció Sansores, quien además cuestionó a Mier sobre si el líder nacional del PRI le va a dar “cuerizas” o “maletas”, en torno a escándalos relacionados con dinero en efectivo o productos de lujo con los que Moreno pediría a los morenistas que le den la presidencia de la Cámara Baja.

Ignacio Mier responde a Sansores

Tras el mensaje de Layda Sansores, Ignacio Mier se pronunció en redes sociales y dijo que entendía muy bien sus sentimientos; sin embargo, le recordó que la política no se hace por comentarios en los pasillos.

“El PRI puede proponer a quien guste, la ley se lo permite; como he dicho públicamente, falta que nuestra mayoría lo avale. Te sugiero cuidemos la unidad de nuestro movimiento y que cada quien, desde nuestras responsabilidades, demostremos congruencia y consistencia”, externó Mier.

Esta semana se definirá quien será el priista que ocupará la presidencia de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, cuando el PAN deje la batuta tras casi un año de liderazgo de Santiago Creel y posteriormente de Noemí Luna. (Fuente: El Financiero)