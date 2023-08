Teme madre de Valladolid Nuevo por integridad de sus hijos resguardados por el DIF de Kantunilkín

Playa del Carmen.- Rosario del Carmen Hay Cupul, del poblado Valladolid Nuevo de Lázaro Cárdenas, pidió la intervención de las autoridades estatales para que le devuelvan a sus cinco hijos que se encuentran en resguardo del DIF de Kantunilkín.

En conferencia de prensa en esta ciudad, la madre de los menores denunció que desde el pasado 3 de mayo no ha podido ver a sus hijos, luego de que el padre de ellos denunciara ante el DIF que no era apta para cuidarlos.

La madre afectada indicó que uno de sus hijos de 14 años se escapó de las instalaciones donde se encontraba en resguardo, sin que hasta el momento se sepa su paradero, por lo que teme que estén recibiendo malos tratos en ese lugar, ya que no ha podido verlos y desconoce en qué condiciones se encuentran.

Por esta razón hizo un llamado a la gobernadora Mara Lezama para que le ayude a recuperar a sus menores “que venga y me haga justicia, mis hijos ya no quieren estar ahí”, expresó.

Explicó que las autoridades del DIF no realizaron ninguna visita previa a su domicilio para conocer el ambiente en el que se encontraban los menores, sin embargo, se presentaron con una orden de un juez para llevárselos.

Señaló que sí le han realizado estudios psicométrico en el DIF de Kantunilkín, sin embargo, arrojan que no es apta para cuidarlos.

“El psicólogo me está poniendo como loca, que no soy apta para cuidar a mis cinco niños, pero tengo la prueba de otra psicóloga particular que dice que si estoy apta para ello”, expresó.

Denunció que la han obligado a firmar documentos de los cuales nunca supo su contenido, debido a que no sabe leer y ninguna autoridad le informó de qué se trataban.

Hasta el momento, indicó que no ha recibido ninguna apoyo por parte de la Comisión de Derechos Humanos o alguna otra autoridad para recuperar a sus hijos de 17, 14, 8 y 5 años, además de un bebe de 3 años. (AGENCIA SIM)