AMLO invita a Yahritza y Su Esencia a cantar en el Zócalo con el grupo Frontera; pide ‘perdonar’ comentarios contra comida mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invitó a Yahritza y Su Esencia a presentarse con Grupo Frontera en los festejos del próximo 15 de septiembre y pidió perdonar a los jóvenes por sus comentarios sobre la comida mexicana. Señalando que también asistirán casi mil niños representando a las regiones y culturas del país, publicó reporteindigo.com.

“Van a estar los de Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña, que si qué opinaba yo. No, que vengan y que venga ella. Si ya ofrecieron disculpas y además no fue una cuestión de mala fe, pues no podemos negarles la participación”, dijo en su conferencia mañanera de este jueves desde Palacio Nacional.

Esto al referirse a sus polémicos dichos sobre la comida mexicana. “Ya ofrecieron disculpas. La niña está mal, cómo no si fue muy cuestionada, mucho muy cuestionada. Entonces, no debemos de caer en extremos. No debemos hacer eso, debemos de perdonar y además ellos son mexicanos, son nuestros y son seres humanos”.

López Obrador incluso bromeó con que Yahritza “va a venir y le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos, tamales de chipilín, una guajolota, agua de matalí, de horchata, un chilate, un pozol”. Señalando que las críticas que recibieron fueron precisamente por el aprecio que se tiene a la grandeza cultural mexicana.

En ese sentido, el primer mandatario también anunció que, además del concierto de Grupo Firme al que invitó a Yahritza y Su Esencia, el festejo del Grito de Independencia de este 15 de septiembre también contará con la presentación de 890 niños y niñas que se forman en los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura.

“Ya están preparándose, son artistas extraordinarios”, dijo López Obrador sobre la presentación de estos niños. Explicando que con esto se busca exaltar las múltiples cultura de las diversas regiones que hay en el país, así como hizo hincapié en que son jóvenes como los integrantes de Yahritza y Su Esencia. (Fuente: reporteindigo.com)