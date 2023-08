Xóchitl Gálvez responde a comentarios de AMLO como estrategia de posicionamiento

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz le mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras su triunfo en el proceso interno del PRI, PAN y PRD, en el que destaca que su aspiración a la presidencia se debe a su “mérito personal”, publicó publimetro.com.mx.

Esta respuesta se da después de que AMLO criticó los resultados y el procedimiento de las elecciones internas del Frente Amplio por México, mismas que calificó de “farsa”.

“Gané la apuesta (…) No vayan a decir de que no sabía yo de lo que se trataba. Lo tienen que reconocer”, aseguró el presidente durante la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, refiriéndose al proceso para seleccionar al responsable de la construcción del Frente Amplio por México.

Ante ello, la panista que posiblemente representará al PRI, PAN y PRD durante las elecciones presidenciales del 2024, respondió a las criticas de López Obrador.

“Estoy aquí y se lo digo al presidente. Por mi mérito personal, no estoy aquí por nadie”, aseguró la panista Gálvez, quien además agradeció a los partidos que la arroparon, en especial a Jesús Zambrano, quien en días pasados el PRD declinó en favor de la ingeniera.

“Los partidos fueron generosos de escuchar a los ciudadanos pidiendo que este proceso se abriera a los ciudadanos (…) y si no hubiera sido por los partidos nos estaríamos aquí”, declaró Gálvez.

Por último, desde una conferencia que la senadora del PAN ofreció después de su triunfo en el proceso interno del FAM, la panista señaló una “desesperanza” en los mexicanos ante los procesos políticos, pero que tras las elecciones internas del PRI, PAN y PRD, la funcionaria ha sido interceptada por simpatizantes a quienes les devolvió la “esperanza”.

“La gente me dice ‘nos devolviste la esperanza’, no saben cómo escucho esa frase, es más, hay quien me dice que hasta le quite la depresión”, compartió Xóchitl Gálvez. (Fuente: publimetro.com.mx)