LA OPOSICIÓN ‘TOMA’ EL CONGRESO Y ARROPA A SU VIRTUAL CANDIDATA: Xóchitl Gálvez asegura que no hubo transformación sino destrucción, en la entrega del Quinto Informe en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Xóchitl Gálvez aseguró este viernes que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sólo hubo destrucción y traición, en el marco de la entrega del quinto informe de gobierno del presidente en San Lázaro, publicó animalpolitico.com.

“Tenían todo para hacer la transformación, respaldo popular, contundente mayoría legislativa en ambas cámaras, y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción, hoy en este quinto informe sabemos que México no sólo no está mejor, sino que muchos aspectos están peor que cuando inició su administración”, dijo Gálvez ante los legisladores de ambas Cámaras.

Luisa Alcalde, secretaría de Gobernación, entregó este viernes el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió no enviar una iniciativa preferente en esta ocasión.

Con una hora de retraso, a las 18:00 horas, la diputada Marcela Guerra (PRI) tocó la campanilla con que inició la sesión del Congreso en San Lázaro, mientras legisladores gritan “presidenta” a Xóchitl Gálvez, y los morenistas responden “es un honor estar con Obrador”.

Así, quedó inaugurado el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de esta legislatura. Tras entonar el himno nacional, se declaró un receso para que una comitiva recibiera y acompañara a Luisa Alcalde hasta la tribuna para entregar el informe.

A su paso, se escuchaban gritos como “Xóchitl, Xóchilt”, en alusión a Xóchitl Gálvez, senadora presente en la sesión y virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México. En respuesta, los morenistas gritaban “Obrador”.

El senador Emilio Álvarez Icaza, del grupo plural, fue el primer orado en la tribuna y abrió su discurso en contra de lo que llamó el querer borrar a los desaparecidos.

“Es inadmisible como se les regentea (…) el dolor”. Esta cámara debería aprobar presupuesto suficiente para atender lo que llamó una crisis humanitaria

Agregó que la militarización no es el camino y que la herencia de este gobierno será un narcoestado militarizado y autoritario.

Álvarez Icaza llevó a la tribuna una exigencia a que se investigue el uso de recursos públicos en favor de apoyo a precandidatos a la presidencia, en alusión a la polémica en Morena entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

“Exijo a las autoridades competentes que investiguen la denuncia de Marcelo Ebrard por uso indebido de los sociales”, dijo en alusión a la acusación del excanciller de que la Secretaría de Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum.

La senadora Marcel Mora de Encuentro Social aseguró en su turno que su partido está del lado correcto de la historia al apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso dijo que se debe elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida y que la Sedena tenga el control operacional de la Guardia Nacional “porque necesitamos seguridad”.

El diputado del PRD Luis Espinosa Cházaro inició su mensaje con una mención especial a Xóchitl Gálvez, “una mujer indígena, trabajadora”.

“No estás sola frente a los embates del misógino del Palacio”, en alusión al presidente López Obrador, dijo Espinosa Cházaro.

Dijo que López Obrador dejó de gobernar y ahora es jefe de campaña de Morena y mandó un mensaje a Ebrard. “Te van a hacer trampa, Marcelo”, agregó.

La senadora del PT Geovanna Bañuelos llamó “lamebotas” a su antecesor, el legislador orador del PRD.

En su discurso, enumeró los diferentes programas sociales de este gobierno, como la pensión a adultos mayores o Sembrando Vida. (Fuente: animalpolitico.com)