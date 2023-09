Inaugura AMLO remodelación de bulevar ‘Colosio’ en Cancún

CANCÚN, MX.- La mañana de este domingo, el Gobierno Federal representado por Andrés Manuel López Obrador, anunció la conclusión de las obras de remodelación del bulevar Luis Donaldo Colosio y la del distribuidor vial que conecta con el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), con una inversión de 1 mil 500 millones de pesos, según informó el Secretario de Infraestructura, Jorge Nuño Lara.

El funcionario federal recordó que la obra estaba programada para ser entregada en noviembre próximo, pero gracias al trabajo de los empleados de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), lograron terminarla dos meses antes, donde solo la remodelación con sus diferentes salidas y entradas que hacen un total de 13.13 kilómetros, el presupuesto aplicado fue de 1 mil 115 millones de peso.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que con estas obras son beneficiadas mas de 1 millón de habitantes de Quintana Roo, además de los visitantes a este destino turístico del país, quienes tendrán la oportunidad de internarse en el sureste a través de las vías del Tren Maya.

Dijo que conoce Cancún desde hace más de 50 años, así que cuando Mara Lezama le comentó sobre la remodelación del bulevar, no dudó en apoyar el proyecto, así que “eso es lo que estamos ahora inaugurando; hacia delante viene lo que se está construyendo, la avenida Chac-Mool; y también estamos trabajando la conexión de la estación del Tren Maya con el Aeropuerto, que terminaremos en noviembre”.

No olvidó mencionar la obra del puente sobre la Laguna Nichupté, de casi 9 kilómetros de longitud; esta vía vendrá a agilizar el trafico con beneficio a los trabajadores de la zona hotelera que viven en las diferentes regiones de Cancún; “cuando me lo plantearon, me dijo Mara (Lezama) que ya estaba el proyecto, estaban pensando cobrar… pero le debemos mucho a Cancún y vamos a hacer el puente sin pagar nada, lo va a financiar el gobierno Federal con el presupuesto de todos”.

En cuanto a la remodelación del bulevar, López Obrador agradeció a las empresas que participaron y a Cemex por hacer un concreto de calidad; así como a la empresa Coconal, a Leopoldo Paredes de Cantera Peninsular, a Guadalupe Phillips de la empresa ICA, que terminará el Puente Nichupté y anunció que será entregado en marzo del 2024. (Agencia SIM)