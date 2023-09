RECHAZAN IDEOLOGÍA DE GÉNERO: Padres de familia, integrantes de Provida, descalifican libros de texto gratuitos, pues aseguran que la familia tiene la capacidad de hablar de sexualidad con sus hijos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Es doloroso ver la ideología de género que quiere inculcar el gobierno a nuestros hijos ya que la educación sexual corresponde a los padres de familia, manifestó Yolanda Canul, madre de dos menores de edad, al manifestar su rechazo a los libros de texto gratuitos qué, a partir de este ciclo escolar, comenzarán a utilizar estudiantes de nivel básico.

Acompañada de unos 30 padres de familia que se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ).

Afirmó que no necesitan que el gobierno se inmiscuya en temas que corresponde a padres y madres hablar con sus hijos en su momento.

Los niños están en su inocencia y el gobierno no sabe en las situaciones de riesgo ponen a los menores al hablarles de sexualidad, afirmó.

Los manifestantes, en su mayoría integrantes del colectivo Provida e identiciados con la religión católica mantuvieron su manifestación en la dependencia de Educación y abrieron el micrófono a quienes externaron su rechazo a los libros.

A diferencia de Cancún donde quemaron libros de texto, los padres de familia inconformes pidieron que los libros sean regresados y no utilizados en este ciclo escolar.

Los manifestantes portarnos mantas donde exigían a la SEP no robarles la inocencia de los niños, noerotizarlos, no fomentar el sexo precoz ya que es exponerlos al abuso sexual, no promover el transexual ismos y dejar que lso niños sean niños y las niñas niñas ; no al acto de adoctrinar a los niños y con mis hijos no te metas fueron algunas de las consignas. (Noticaribe)