Ebrard exige reponer proceso interno de Morena aún sin conocerse los resultados de la encuesta…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El aspirante presidencial Marcelo Ebrard exigió reponer todo el proceso interno de Morena y aliados que definirá la candidatura presidencial, publicó lopezdoriga.com.

Así lo dio a conocer el excanciller mexicano en conferencia de prensa tan solo unas horas antes de que el partido guinda dé a conocer al ganador de la encuesta que definirá al abanderado presidencial de la 4T para junio de 2024.

“El día de ayer y hoy hemos encontrado por desgracia en el proceso que nos anima, las urnas, las boletas, hemos encontrado incidencias en un proporción muy superior a lo previsto, por eso se tardó tanto el proceso”, expuso.

Esto debe reponerse, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio, quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder”, puntualizó.

Morena, partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciará a su candidato presidencial este miércoles por la tarde tras levantar una encuesta en persona a 12 mil 500 ciudadanos sobre los seis aspirantes del oficialismo, entre quienes destacan la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, y el excanciller Marcelo Ebrard.

La lista la completan el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, el exlíder de los senadores de Morena Ricardo Monreal, el senador con licencia del Partido Verde (PVEM) Manuel Velasco, y el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña.

Hoy en la conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que “todo marchó bien” en la definición de la candidatura presidencial del Movimiento Regeneración Nacional.

“Al final son los ciudadanos los que van a decidir, entonces tomaron en cuenta mis recomendaciones y ya, todo ha marchado bien y espero que hoy que den a conocer el resultado yo me entere como ustedes”, declaró el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina. (Fuente: lopezdoriga.com)