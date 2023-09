Vuelo de AMLO a Chile evitará espacio aéreo peruano por temor a ‘majadería’ de la presidenta Dina Boluarte

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El vuelo que llevará al presidente Andrés Manuel López Obrador a su próxima gira por Sudamérica no cruzará el espacio aéreo peruano para evitar “una majadería” de parte del gobierno encabezado por Dina Boluarte, publicó La Jornada.

El presidente explicó este miércoles en su conferencia de prensa mañanera, que el viernes saldrá en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a Colombia, donde se reunirá por la noche con su par Gustavo Petro y al día siguiente participará en la clausura de una cumbre sobre política de drogas. Al día siguiente, viajará a Chile, pero su vuelo dará un rodeo para no pasar por Perú.

“Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo peruano, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile. Vamos a volar más tiempo, como una hora más por el rodeo”, explicó el mandatario, que ha llamado en ocasiones anteriores “espuria” a Boluarte y que fue declarado persona non grata por las autoridades peruanas.

“No lo hacemos porque tengamos problemas de odio, así la confrontación frontal, no, lo hacemos porque no queremos que la investidura del Presidente, el país nuestro se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan. Ahora sí que como diría nuestro filósofo de la canción, uno de los mejores poetas de la canción, mexicano, Juan Gabriel, “pero qué necesidad”. Es mejor actuar de manera precavida y así no nos metemos en líos con nadie y tampoco ponemos en aprieto a la autoridad en Perú. Es mejor dar la vuelta”, expuso el tabasqueño en Palacio Nacional.

En Chile, adelantó, se reunirá con el presidente Gabriel Boric y el 11 de septiembre participará en las ceremonias organizadas con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en contra de Salvador Allende.

Antes, encabezará una ceremonia en la Embajada de México en Chile en la que participarán chilenos que estuvieron como refugiados en México luego del golpe.

López Obrador indicó que lo acompañará una comitiva integrada por la canciller Alicia Bárcena, y los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda.

El jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno busca “siempre la integración de todo el continente. El ideal de Bolívar era la integración de América Latina, del Caribe, y nosotros pensamos que debemos seguir unidos en América Latina, como lo pensaba Martí, pero también debemos ir a la integración de todo el continente americano”. (Fuente: La Jornada)