Agreden nuevamente a taxistas a conductor de Uber y turistas colombianos en el aeropuerto de Cancún

Según la denuncia pública, dos conductores, uno en una camioneta y otro en un vehículo propiedad del sindicato de taxistas, bloquearon el paso a un conductor de Uber que había sido solicitado por turistas de origen colombiano.

En las videograbaciones, se puede escuchar a los turistas increpar a los taxistas. “Está perjudicando el turismo, este señor está perjudicando a este señor que nos lleve. Es este vehículo el que no quieren que tomemos otra movilidad, por favor, déjenos pasar”.

“A mí no me importa lo que digas, me vale madre lo que digas, que se entere el mundo y tu mamá también pendeja”, respondió el taxista a la usuaria.

Las unidades involucradas en el incidente son una camioneta tipo Suburban con número económico 3490 y un vehículo tipo Nissan Tida con número económico 5534.

A pesar de que no se presentaron denuncias penales en este caso específico, representantes de Uber han señalado que las agresiones y amenazas por parte de taxistas continúan siendo un problema en Quintana Roo.

Según el Instituto de Movilidad en Quintana Roo, en lo que va de la presente administración se han iniciado 105 procedimientos para revocar la concesión a taxistas, de las cuales 3 han sido canceladas.” (Agencia SIM)

