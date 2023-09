Esperan estructuras de apoyo en el sur del estado “línea” de Marcelo Ebrard

Chetumal.- Tras conocer los resultados del proceso interno de la 4T que desfavorecieron a Marcelo Ebrard, será el próximo lunes cuando se defina la ruta que seguirán las estructuras que apoyaron al ex canciller, indicó Manuel Aguilar Ortega, representante de Morena Progresista en el sur del estado.

En breve entrevista, Aguilar Ortega señaló que Ebrard Casaubon, durante una reunión con las personas que lo respaldaron, definirá la estrategia a seguir y la forma de participa en el proceso político dentro o fuera de Morena, “con una reflexión más clara y definitoria”.

“A partir de ese momento, cada una de las estructuras que participaron también tomará sus propias decisiones”, señaló.

Precisó que en el caso de Quintana Roo, si la estructura tiene alguna invitación por parte de los que resultaron triunfadores, están abiertos para dialogar con ellos, la cual tendrá que estar guiada por la “generosidad y la humildad”.

“Estoy convencido que quien resulta triunfador en un proceso tiene que actuar con inclusión”, destacó.

Dijo que como experiencia lograron construir una estructura en la “modestia de sus posibilidades” en el estado con muchos simpatizantes dentro y fuera de Morena que apoyaron a ex canciller, por lo que seguirán construyendo la participación pública y política para el estado.

Manuel Aguilar reconoció que en Quintana Roo si se reportaron algunas inconsistencias como en el resto del país, como el que la encuesta se haya realizado donde había propagan de algunos de los candidatos, así como los horarios de aplicación.

Esto generó que Marcelo Ebrard no acudiera a la ceremonia donde se hicieron públicos los resultados de las encuestas que favorecieron a Claudia Sheinbaum.

Cabe señalar, que hoy el ex canciller aseguró que estará en las boletas para las elecciones presidenciales de 2024, aunque ya no milite en el partido de Morena, donde dejo claro que no tiene espacio. (AGENCIA SIM)