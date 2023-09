REPORTAN PADRES DE FAMILIA OBRAS INCONCLUSAS EN ESCUELAS: Desfase en conclusión de obras con inicio de ciclo escolar, consecuencia de atraso en ministración de recursos federales, reconoció el director del Ifeqroo, pero se terminarán dentro del plazo establecido

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante reportes de obras educativas inconclusas con el inicio del ciclo escolar, el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), Rafael Lara Díaz, reconoció a existencia de un desfase en la ministración de recursos de la Federación hacia el Estado “aunque las obras se terminarán de acuerdo con lo planeado”.

A una semanas de iniciado el ciclo escolar, padres de familia de la escuela primaria Fidel Velázquez en Chetumal denunciaron que los estudiantes no han tenido clases presenciales, ya que los baños no fueron terminados y los maestros solo acuden a dejar tareas para después revisar y dejar otras y no atrasarse.

Anticiparon que realizarán manifestaciones de protesta si el lunes no comienzan las clases presenciales con los baños terminados.

Las obras de remodelación se efectúan con recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra” y el contratista se comprometió a terminar los baños dos semanas después de iniciado el ciclo escolar, lo cual no fue informado a los padres de familia, manifestaron los inconformes.

Mientras tanto en Puerto Aventuras estudiantes de la escuela primaria “La niñez de mi patria” ubicado en el asentamiento irregular los Sauces reciben clases en un salón improvisado hecho de material de la región y láminas de zinc.

Esta escuela improvisada tiene el reconocimiento oficial de la SEQ, al estar matriculada a pesar de encontrarse en una colonia irregular como lo es los Sauces.

El director del IFEQROO reconoció que el término de los trabajos de las obras en infraestructura educativa no coincidió con el inicio del ciclo escolar, ya que el desfase en la ministración de recursos federales obligó a aplazar la emisión de las convocatorias hacia las empresas constructoras, así como los mismos procesos de licitación.

Lara Díaz aseguró, sin embargo, que las obras de ampliación, mantenimiento y edificación de nuevas escuelas se ejecutan de acuerdo con los tiempos establecidos en los contratos.

Consideró que las obras registran un avance del 97 por ciento y será a finales de septiembre o inicio se octubre se hará la entrega oficial de la infraestructura educativa. (Noticaribe)