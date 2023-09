Samuel García asegura que PRI y PAN se ‘irán a la chingada’ en 10 meses, al referirse a los alcaldes de NL

NUEVO LEÓN, MX.- En un nuevo ‘dardo’ en contra de la oposición, el gobernador Samuel García minimizó la salida de los alcaldes pertenecientes al Pacto por Nuevo León de la Mesa Metropolitana, señalando que todos los vinculados al PRI y el PAN se ‘irán a la chingada’ en 10 meses, publicó reporteindigo.com.

Durante la inauguración de la carretera Gloria–Colombia en el municipio de Anáhuac, el mandatario estatal llamó ‘tontos’ a los ediles que se niegan a colaborar con él, resaltando que los municipios cercanos al Gobierno Estatal disponen de recursos y obras públicas.

“Me levanto y lo primero que veo es que los alcaldes del PRIAN ya no quieren hablar con el gobernador; hasta tontos son, ¿Cómo le ha ido a Salinas? Carretera, puente, naves industriales, inversiones, ¿Cómo le ha ido a Anáhuac? Gimnasio, nueva aduana, carretera, ¿Cómo le ha ido a Santa Catarina? Va a tener Línea 6 y 4 del Metro, proyecto de La Virgen, el tren, Tesla, La Huasteca, parques (…) Yo no voy a andar batallando, el que quiera jalar que me marque, todos los ‘prianes’ tienen mi celular“, afirmó García.

En el mismo discurso, el mandatario estatal afirmó que ‘nadie conoce’ el Pacto por Nuevo León, conformado por alcaldes del PRI y el PAN, además de señalar que los ‘jefes’ de los alcaldes, es decir, los dirigentes estatales de ambos partidos, les prohíben hablar con él.

Informa de ‘buena noticia’

García continuó su intervención afirmando que los alcaldes tienen la responsabilidad constitucional de coordinarse entre ellos, por lo que su salida de la Mesa Metropolitana y la política de no negociar con el Poder Ejecutivo sólo afecta a los ciudadanos de sus municipios.

En ese momento, García compartió una ‘buena noticia’ con la audiencia del evento.

“Ya lo voy a decir, ‘ingue su madre, la buena noticia es que ya en 10 meses se van a la chingada todo el PRIAN de Nuevo León, ¡vámonos, bórrenle ya! Porque todos esos municipios, así como Anáhuac, Salinas, Monterrey y Santa Catarina, tienen derecho a crecer”, afirmó el mandatario.

García pidió a la población ‘no preocuparse’ por los embates del PRI y el PAN, y llamó a los alcaldes dispuestos a colaborar a ponerse en contacto con él.

“Y los otros, a ver qué santo los invoca, no vamos a andar batallando”, cerró el emecista. (Fuente: reporteindigo.com)