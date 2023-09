CDMX | Sandra Cuevas, polémica alcaldesa de Cuauhtémoc, se postula para la jefatura de Gobierno por el Frente Amplio

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, controversial por haber eliminado los rótulos en negocios y sustituirlos por pintura blanca y el logo de la alcaldía, anunció que pedirá licencia a su cargo para convertirse en contendiente por la candidatura del Frente Amplio por México (FAM) para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, publicó VanguardiaMX.

Cuevas, quien también prohibió los bailes y sonideros en la vía pública, principalmente en el Kiosco Morisco, señaló que tomará una licencia de 60 días y que pronto se anunciará cuando solicite la licencia. De igual forma, informó que el día de su petición se dará a conocer el nombre de su sustituto o sustituta.

“La licencia es por un número de días determinado, y hay que ver cómo salimos (en el proceso). Si entramos es para ganar”, y añadió que “no hay competencia de ninguno de los perfiles de Morena, ellos no son competencia para Sandra Cuevas”.

La alcaldesa comentó que la única persona con la que le gustaría competir es Ricardo Monreal, pero “al doctor Ricardo Monreal ya hemos visto que Morena siempre lo hace a un lado”, declaró.

Nadie es competencia…

Durante discurso afirmó que ninguno de los candidatos podían con ella, como en su momento Claudia Sheinbaum, actual candidata de Morena por la Presidencia de México, no pudo ganarle en las elecciones de la alcaldía de Cuauhtémoc.

“Al que me pongan enfrente, lo voy a hacer pedazos. Si la mujer (Sheinbaum) que va a ser la candidata (de Morena) a la Presidencia no pudo conmigo, no pudo cumplirle el capricho a Andrés Manuel (López Obrador) de quitarme la alcaldía, ¿quién va a poder conmigo?”, apuntó.

Propone método

Como propuesta para las elecciones, Sandra Cuevas planea solicitar una reunión con los dirigentes nacionales del PAN, PRI Y PRD, Marko Cortés, Alejandro ‘Alito’ Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, para presentar su plan para elegir al candidato del frente.

Sugiere que el proceso se realice en tres etapas, donde los aspirantes se registren ante las dirigencias del Frente en la CDMX en la primera bajo las siguientes condiciones: Los interesados deben recabar 70 mil firmas ciudadanas; de ellas, los firmantes no deben pertenecer a ningún partido, deben de ser de las 16 alcaldías de la CDMX y se reunirán en un plazo de dos meses.

En la segunda etapa, el Frente Amplio por México solicitará a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) ser parte del comité organizador del proceso, ya que la UNAM tiene grupos especializados en materia electoral y el INE podrá sancionar cualquier irregularidad.

Como última etapa, se deben de realizar foros en cada una de las alcaldías y que la consulta ciudadana también sea organizada por las dos instituciones antes mencionadas para asegurar que las elecciones sean completamente transparentes. (Fuente: VanguardiaMX)