Xóchitl Gálvez dice que no hay espacio para ‘impresentables’ en el Frente Amplio…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La virtual candidata a la Presidencia del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, exigirá a las dirigencias del PAN, PRI y PRD ejercer su derecho a vetar a aquellos perfiles que pudieran ser postulados a un cargo de elección popular que sean “impresentables” y que pudieran restarle a su campaña rumbo a 2024, publicó El Financiero.

La senadora del PAN dio a conocer que trabaja en la redacción de un manual donde establecerá sus obligaciones y derechos como virtual candidata de la oposición.

“Estoy escribiendo un manualito, que espero tener esta semana, de cuáles son mis obligaciones, pero también de cuáles son mis derechos, y yo creo que dentro de mis derechos sí es poder vetar a alguien impresentable. No es mi intención en este momento, pero voy a tratar de garantizar que esas listas o esos candidatos no te quiten (o no resten a su candidatura)”, adelantó. (Fuente: El Financiero)