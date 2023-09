PROMESAS INCUMPLIDAS: Abuchean a Javier May, aspirante morenista a la gubernatura de Tabasco

TABASCO, MX.- Javier May Rodríguez, quien se encuentra recorriendo el estado ante su interés de participar en el proceso interno de Morena para elegir al candidato a gobernador, fue abordado por ciudadanos de San Pedro, Balancán, lugar donde realizó una asamblea informativa, publicó latinus.us.

Al terminar, un grupo de ciudadanos se acercó a May Rodríguez, para señalarle que lleva muchos años comprometiéndose con la comunidad sin que cumpla ninguna de sus palabras.

Reclamaron que en todos los cargos que ha ostentado, tanto como senador, como coordinador del programa Sembrando Vida y como responsable de la obra del Tren Maya, les ha quedado mal con los apoyos sociales y beneficios derivados de las afectaciones de los trabajos.

“En Fonatur —Fondo Nacional de Fomento al Turismo— no nos atendió usted (…) Todos queremos ser candidatos con las obras de Obrador. Se lo voy a decir claro y pelado, estamos cansados de firmar papeles y no cumplen nada”, expresaron los ciudadanos.

“Aquí hay gobierno estatal, vayan con el gobernador y hablen con él, yo fui responsable de la obra, no de los servicios” respondió el extitular de Fonatur, al verse rodeado de los reclamos.

Los habitantes de San Pedro, añadieron que durante su discurso se comprometió nuevamente a darles solución, pero afirmaron que no puede con los compromisos, por lo que al no poder darse el diálogo, Javier May decidió salir del lugar, siendo despedido con gritos de ¡Fuera, fuera!

“Y así quiere ser gobernador y no atiende al pueblo. Fuera May” gritaba la multitud, mencionando que sólo llega cuando necesita del pueblo.

Cabe destacar que desde que llegó al estado, el también senador con licencia ha realizado diversas asambleas informativas, se ha reunido con estructuras de Morena de los diferentes municipios de Tabasco y con representantes de medios de comunicación, asegurando que no viola la ley electoral, ya que no ha presentado ninguna propuesta, ni solicitud de votos. (Fuente: latinus.us)