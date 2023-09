Ricardo Monreal desiste de buscar la jefatura de Gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El senador con licencia Ricardo Monreal desistió de su intención de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, luego de perder la encuesta de Morena para la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, publicó Milenio.

Afirmó que la decisión es clara y rechazó ser ingenuo. Admitió que cambió el panorama con la entrega del bastón de mando de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador “ahora las decisiones las está tomando la doctora Claudia”.

Monreal se dijo tranquilo y dijo que cumplió con el compromiso los de honrar su palabra en el proceso interno para la elección del coordinador de los comités en defensa de la 4T.

“¿Dónde estaré? No lo sé (…) en el transcurso de los 70 días, si no hay forma de participar en ninguna parte, no habrá problema. Entiendo muy bien los momentos políticos y entiendo muy bien este relevo que se está presentando”, dijo.

Desiste de buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

“Es que está muy claro todo, la toma de la decisión ya (está) hecha (…) no quiero generar alguna actitud inconveniente o de disputa que se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado”, aclaró.

La semana pasada, tras darse a conocer los resultados, Monreal dijo que tendría “cuidado y dignidad” en la decisión que tome en busca de la Jefatura de Gobierno, porque ahora Claudia Sheinbaum “es la que define todo lo que viene”.

Indicó que por ahora no está pensando en el gabinete federal, “ya hasta debe tener para el cruce de Insurgentes y Reforma”.

Dijo que no se siente maltratado, sino con deseos de apoyar a que la Cuarta Transformación triunfe en 2024, “me siento muy bien representado por la docta Claudia Sheinbaum”.

“Prefiero mantener mi posición muy tranquila y ayudar donde sea necesario eso sí, muestro mi disposición, la doctora me ha tratado con respeto, me ha tratado con deferencia, no tengo ninguna diferencia ni con ella ni con su equipo”.

Monreal comentó que se enfocará en terminar de escribir un libro sobre mujeres y otro del Senado que tiene pendiente. (Fuente: Milenio)