Bloquean ciudadanos preescolar de José María Morelos, para exigir apertura de un grupo

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Alrededor de 30 padres de familia bloquearon esta mañana el acceso a la escuela preescolar “Sebastián Lerdo de Tejada”, en José María Morelos, para exigir a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) la apertura de un grupo para la atención de 22 menores que aún no han podido acceder a la educación.

En entrevista breve, Martha Clariza Noh Chi, una de las manifestantes, señaló que ya va a cumplirse un mes del regreso a clases y todavía no han recibido respuesta por parte de la SEQ, para abrir otro grupo para sus hijos.

Indicó que, debido a la falta de respuesta, ayer tuvieron que asistir al informe de gobierno del presidente municipal Erick Borges Yam, pero tampoco fueron escuchados por las autoridades.

Señaló que, al principio del inicio escolar, autoridades de la SEQ les comentaron que debían reunir al menos 15 alumnos, para que el grupo se pudiera abrir, pero ahora que ya son incluso 22 tampoco realizan la apertura.

La manifestante resaltó que, hartos de esta situación, todos los padres de familia optaron hoy por bloquear el acceso a esta escuela preescolar que tiene, actualmente, un total de seis grupos abiertos.

Otra de las manifestantes indicó que las autoridades los están obligando a inscribir a sus hijos en otros planteles; sin embargo, recalcó que esto implica un gasto extra, ya que la otra escuela preescolar se encuentra muy retirada de su zona.

“Por esa razón, yo no quiero llevar mi hijo a otra escuela. Lo quiero aquí, que me queda cerca. Necesitamos que nos apoyen como padres de familia. Tampoco como se me hace justo que, ahorita como está la economía, yo llevé a mi hijo a otra lugar”, resaltó.

Por último, los manifestantes comentaron que la escuela se mantendrá cerrada, hasta que alguna autoridad de la SEQ cumpla con la apertura del grupo y la asignación del maestro. (Agencia SIM)