Ebrard ‘regresaría’ a Morena para liderar el Senado; según Noroña, conversaciones habrían dado resultados…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Marcelo Ebrard tiene su espacio en el Senado de la República en caso de que decida regresar a Morena, aseguró Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del Partido del Trabajo, publicó Milenio.

El ahora vocero de la coordinadora de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, dijo que esta decisión sigue el acuerdo que realizaron las corcholatas previo a la designación del eventual candidato presidencial de Morena.

“Yo platiqué con Claudia y me decía que ella está pensando en que sí iba a regresar (Marcelo) Ebrard; yo tenía una visión más negra del asunto, pero parece que las conversaciones han dado resultado y él tendría su espacio en el Senado, que lo tendría según el acuerdo que se tuvo”, dijo.

Noroña criticó, además, que Marcelo Ebrard pidiera piso parejo durante el proceso interno de Morena, ya que él fungió como canciller de la República.

“El proceso tuvo dificultades e inequidades, pero Marcelo habló de piso parejo y, si alguien debió haberse quejado de inequidades, era yo. (…) Sería necio regatearle el resultado a Sheinbaum; las encuestas son consistentes. Yo no veo mayor discusión”, dijo.

Sobre su nuevo cargo como vocero de su compañera Claudia Sheinbaum, el petista adelantó que está dispuesto a escuchar y dialogar con quien lo necesite, aunque advirtió que, “frente a las majaderías, no solo no soy paciente, soy intolerante”.

“Yo voy a estar ayudando. Para ser vocero no se requiere paciencia, pero frente a la majadería no solo no soy paciente, soy intolerante. (…) Yo le comenté el domingo (a Claudia) que, en lo que me dijera, yo la iba a ayudar”.

“A todo el mundo voy a buscar, voy a ponerme en contacto con quienes plantean un agravio y buscar comunicación. (…) Hablaré con todo el que quiera hablar sobre agravios, reclamos, injusticias… Estaré abierto”.

También prometió generar condiciones para que, aquellos que lo necesiten, puedan reunirse con la aspirante presidencial morenista. (Fuente: Milenio)