Realizan la tradicional liberación de reos en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.- En Solidaridad se prosigue con la tradición iniciada por el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, por lo que la presidenta Lili Campos estuvo presente en la liberación de 10 personas que cometieron infracciones menores, como parte de la tradición o costumbre de liberar reos cada año en los festejos de la Independencia de México.

La presidenta en su mensaje dijo: “hoy me toca gobernar en compañía de todo el equipo para sacar adelante al municipio, pero no puedo sola, necesito de todos y de todas. A nosotros no nos gusta detener a la gente, sin embargo, hay causas que la ley establece donde la policía debe de hacer su labor y hoy se da esta liberación como parte de una tradición”.

ridad

En el acto estuvo presente Joel Francisco Suárez Góngora, secretario de Justicia Cívica y Convivencia Humana, quien recalcó que de los 10 infractores nueve de ellos fueron hombres y una mujer, siendo detenidos por faltas administrativas tales como escandalizar en la vía pública, tomar en la calle, siendo estas conductas antisociales. “Como justicia cívica estamos implementando este modelo el cual es restaurativo y preventivo” dijo. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)