Acusan a Xóchitl Gálvez de plagio en el ‘informe de experiencia laboral’ que usó para titularse en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A través de redes sociales se difundió una acusación contra Xóchitl Gálvez por presunto plagio de su trabajo de titulación de la carrera de Ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó Diario de Yucatán.

La denuncia fue hecha inicialmente por la cuenta afín al llamado obradorismo y la 4T, @padron_09 de Bernardo Escalante, y cuya información el Director de la Revista Etcétera, Marco Levario Turcott, afirmó ha sido corroborada.

“Revista Etcétera constató que la información difundida por esta cuenta es correcta y encontró los plagios mencionados”, escribió Levario Turcott a través de su cuenta de Twitter, ahora ‘X’.

Presunto plagio

A través de redes sociales las mencionadas cuentas denunciaron que el trabajo mediante el cual Xóchitl Gálvez obtuvo su título como ingeniera en computación “contiene abundantes plagios y citas incorrectas así como una bibliografía incompleta”.

De acuerdo con la fuente de la Revista Etcétera, la titulación de Xóchitl Gálvez se hizo bajo la modalidad de informe de actividades profesionales titulado “Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes”, presentado ante la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 2010.

Se menciona como asesora a la profesora María Jaquelina López Barrientos.

En la denuncia original, publicada la noche del lunes 18 de septiembre, el usuario @padron_0 comparó fragmentos del trabajo de la senadora y las que identificó como fuentes originales.

El usuario enlisto un total de siete ejemplos del presunto plagio con capturas de pantalla de los párrafos en el trabajo de la panista y la fuente no citada. Algunos de los textos presuntamente plagiados son:

En la página 9 del marco teórico dice:

“El proceso de cambio climático se perfila como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y, en general, sobre los diversos componentes que configuran el proceso de desarrollo”.

Dicho párrafo aparecería en el documento “Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012″, publicado en 2009 en el Diario Oficial de la Federación que puede leerse aquí.

En la página 10 del mismo marco teórico se lee:

“Se estima que en 2002 México generó el equivalente a 643,183 millones de toneladas de CO2 equivalente, con una contribución de alrededor de 1.5% de las emisiones globales”.

El párrafo también se encuentra en el trabajo “La demanda de gasolinas en México. Efectos y alternativas ante el cambio climático” de Orlando Reyes y publicado en 2010 en la revista ‘Economía: teoría y práctica’ que puede consultarse aquí.

En la misma página aparece los textos:

“Desde una visión de Desarrollo Humano Sustentable, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 incorpora, por primera vez de manera explícita, el tema del cambio climático”.

“A partir de la publicación de la Estrategia, las distintas dependencias que participan en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) han trabajado en la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2008-2012”

Estos párrafos también se habrían tomado del Programa Especial del Cambio Climático.

Otro ejemplo citado se encuentra en la página 44 de la sección ‘Protocolos de comunicación’:

“Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. Cualquier dispositivo puede enviar órdenes Modbus, aunque lo habitual es permitirlo sólo a un dispositivo maestro”.

El texto habría sido tomado de Wikipedia aquí.

Por último se menciona que la bibliografía del trabajo de titulación no contiene todos los documentos usados de referencia y/o citados.

Respuesta de Xóchitl Gálvez a presunto plagio

Después de ser señalada de plagio en su trabajado de titulación, la senadora Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México (FAM), aclaró hoy que obtuvo su título de ingeniera después de presentar un informe de experiencia profesional.

“Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera”, dijo Gálvez, quien se convertirá en la candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD.

“La verdad de las cosas es que yo obtuve el título por experiencia profesional y ese título se obtiene presentando casos prácticos que acrediten que tienes experiencia como ingeniera”, destacó.

Gálvez estudió una ingeniería en computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa del cambio climático del Gobierno, es obvio que me estoy refiriendo al programa del cambio climático”, expuso.

Durante la tarde de este martes, cuentas de la red social X volvieron tendencia supuestos fragmentos del trabajo de titulación de Gálvez para acusarla de plagio.

“Hay un párrafo, por ahí, que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas donde lo importante es la experiencia profesional”, respondió la responsable del Frente opositor.

Hasta la publicación de esta nota la UNAM no ha respondido a la acusación. (Fuentes: Diario de Yucatán / Expansión Política)