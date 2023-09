Cerró temporada vacacional de verano con más de 30 robos a arrendadoras de autos en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Poco más de 30 reportes de robos a arrendadoras de autos se contabilizaron durante las pasadas vacaciones de verano, representando un aproximado de 30 millones de pesos en pérdidas, para este sector del mercado, en Quintana Roo.

Lo anterior lo reveló, en breve entrevista, Alma Reynoso Zambrano, regidora de Benito Juárez y presidenta de la Asociación de Arrendadoras de Autos, al señalar que este delito sigue en ascenso, debido a que este delito todavía es considerado un “abuso de confianza” y no un robo.

En ese sentido, la entrevistada comentó que hubo un día que, incluso, una arrendadora de autos, en Cancún, reportó el robo de cuatro de sus vehículos.

Señaló que este sector, ante esta situación, se ha visto obligado a establecer mecanismos de verificación, para evitar que las personas que rentan los autos no presenten documentos falsos.

La regidora consideró que esta incidencia no bajará hasta que el Congreso local no reforme el Código Penal estatal, para que este tipo de delito sea estipulado como robo, y no como “abuso de confianza”.

La vocera de las arrendadoras comentó que esta iniciativa ya fue autorizada en Sonora, donde se castigará este delito con una pena de 10 y hasta 20 años.

“Sin embargo, esperemos que los legisladoras la aprueben a la brevedad, y tengo fe que esta incidencia bajará una vez que se apruebe, ya que actualmente la Fiscalía, los seguros, la Comisión de Derechos Humanos se ‘topan con pared’, por no tener los mecanismos legales para sancionar”, resaltó la promotora de esta iniciativa.

Reynosa Zambrano dijo que este sector espera que esta iniciativa sea aprobada antes de las vacaciones de invierno, para evitar una alta incidencia como la presentada en verano.

“Esperemos que sí, porque se ha estado trabajando de manera exhaustiva para que no exista ninguna alguna. Esperemos que nos pongamos de acuerdo y que se apruebe antes de diciembre. Esa es la finalidad”, concluyó. (Agencia SIM)