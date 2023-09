﻿Solidaridad conmemora Día Nacional de Protección Civil

– Mediante un simulacro por la presencia de un huracán categoría 3, se fortalecieron los protocolos para la protección de las y los solidarensesPlaya del Carmen, Solidaridad, 19 de septiembre del 2023.- Con la Bandera Mexicana a media asta y el sonido de emergencia de las torretas, el gobierno que encabeza Lili Campos conmemoró el Día Nacional de Protección Civil en la explanada del Palacio Nuevo, recordando la importancia de estar preparados e informados en materia de prevención.El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos Jorge Oropeza manifestó que este 19 de septiembre se conmemora como Día Nacional de Protección Civil, a raíz de la experiencia que nuestro país alcanzó en esa materia luego de los sismos de 1985. “Hoy recordamos a las víctimas y afectados de hace 38 años en la Ciudad de México, donde los cuerpos de voluntarios de ese fatídico día fueron los que dieron pie a la creación de los organismos de protección civil en México”.El secretario manifestó que el trabajo en materia de protección civil no tiene fin, es extenso, constante y dinámico, por ello los invitó a la suma de esfuerzo y hacer equipo por el cuidado de todos. “No olvidemos que los fenómenos naturales no se pueden controlar; sin embargo, el hecho de que se conviertan o no en un desastre, tienen relación en la cultura de la prevención y la forma en la que estemos preparados”, dijo.Además, Jorge Oropeza destacó que, gracias a la labor y empeño de la presidenta Lili Campos, se trabaja en la actualización del Plan de Contingencias y Atlas de Riesgo Municipal, mismo que se tendrá listo para octubre y podrá ser utilizado por los tres órdenes de gobierno.El titular subrayó que todas las dependencias y entidades de la administración pública llevan a cabo simulacros. La secretaría de Protección Civil se sumó con un ejercicio instruido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), con la finalidad de estar preparados y coordinados con las distintas corporaciones y dependencias para el caso de algún fenómeno hidrometeorológico.Por último, Jorge Oropeza explicó que el simulacro trató el antes, durante y después de la hipótesis en un huracán categoría tres, se trabajó en coordinación con la Marina, la SEDENA, Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.