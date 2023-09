CASO AYOTZINAPA: AMLO asegura que desconfianza de familiares de los 43 ‘no tiene fundamentos’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En las investigaciones para resolver el caso Ayotzinapa, las autoridades militares, tanto el secretario de la Defensa como el de la Marina “se han portado a la altura de las circunstancias”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al insistir que estas dependencias han entregado toda la información con la que cuentan respecto a los crímenes contratos normalistas, publicó La Jornada.

“Se los dije a los padres ayer: se han portado las autoridades militares tanto el secretario de Defensa (Luis Cresencio Sandoval) como de Marina (José Rafael Ojeda) a la altura de las circunstancias. Han actuado con rectitud”.

Ante ello, enfatizó que “no tiene fundamento” la desconfianza que han expresado los padres y las madres de los 43 normalistas, quienes insisten en que se ha dado a conocer toda la la información relevante sobre el caso.

“Esa desconfianza no tiene fundamento, porque también para manipular, lo digo con toda claridad y al mismo tiempo con todo respeto, se dice: ‘Es que usted tiene buenas intenciones, usted da instrucciones, pero no le hacen caso’, ‘No es con usted, es co las autoridades de la Secretaría de la Defensa’”.

Esos argumentos fueron rechazados por el jefe del Ejecutivo federal. “No, las autoridades de la Defensa, el general secretario y todos, dirigentes de la Sedena, servidores públicos, militares, oficiales, mandos, todos, están actuando con lealtad al pueblo, con lealtad a las instituciones, y los soldados que siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, son pueblo uniformado”.

Interrogado sobre lo que las familias y sus representantes pidieron ayer en específico durante la reunión que tuvo con ellos, López Obrador dijo que se trata de varios puntos expresados en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) donde se argumenta que las fuerzas armadas tienen “información vital” que aún no se ha entregado y que ayudaría a avanzar en la solución al caso de estos crímenes, cometidos 26 y 27 de septiembre de 2014 y fechas subsecuentes.

Remarcó que la información, toda, se les entregará en la reunión que las familias tendrán con funcionarios federales el lunes de la siguiente semana en Palacio Nacional.

Insistió en que él mismo ha instruido que se abra toda la información requerida, sin ocultar nada, ni siquiera testar los documentos, y para confirmar sus palabras, presentó dos documentos que envió al secretario de la Defensa a fin que el caso no quede en la impunidad y apoyara a la Fiscalía General de la República para ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de 16 militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal mostró las cartas para exponer la disposición del Gobierno de México para hacer justicia.

En una, fechada en mayo de este año, el mandatario le ordena al secretario: “(…) solicito que se apoye esta diligencia manteniendo bajo vigilancia a este personal, con el propósito de que sí se autoriza las respectivas orden de aprehensión no puedan fugarse, ni tratar de evadir los procesos judiciales -esto se los aseguro, que ni siquiera lo saben los padres, por eso lo estoy dando a conocer, porque hay mucha intermediación, ayer se los dije y yo quiero que ellos tengan información directa—, general secretario, estoy consciente de la complejidad de la aplicación de esta instrucción, sin embargo, como lo hemos hablado muchas veces la mala conducta de servidores públicos no puede tolerarse mediante encubrimiento o impunidad, porque ese proceder afecta a las instituciones e impide vivir en una sociedad con apego a la legalidad y la justicia”.

En el otro documento, con fecha de agosto de 2022, derivado del informe que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso, que preside el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el presidente le señala al secretario proceder con base en las normas internas castrenses en contra de cinco elementos, uno de ellos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 batallón de infantería.

López Obrador aseveró que los dos oficios enviados al general secretario derivaron en aprensiones de los militares y de otros implicados.

Asimismo, indicó que se registró una rebelión al interior de la Fiscalía Especial para el caso de la FGR para ocultar información y no llegar a la verdad.

“Hubo una rebelión al interior de la fiscalía y de la fiscalía especial, incluso estuvimos en desacuerdo, los expertos observadores, renunciaron ministerios públicos, terminó haciendo el trabajo la formulación de escritos, de órdenes de aprehensión el fiscal general (Alejandro Gertz), ahí nos dimos cuenta de que había gente adentro que no quería que llegáramos a conocer la verdad, todo eso lo hemos enfrentado y seguimos adelante”.

El mandatario federal reiteró el llamado a la población que tenga información, incluidos los responsables de los hechos, a presentarla para dar con el paradero de los 43 normalistas aparecidos y les garantizó la protección del Estado mexicano.

“Aprovecho para hacer de nuevo un llamado a los que participaron, a los que tienen información, a todos que nos ayuden a saber dónde están los jóvenes, porque esto nos va a aliviar a todos y vamos a proteger a quienes nos den información, porque después de que se cometieron estos hechos y que tergiversaron las cosas hubo como una especie se le llama así ‘pacto de silencio’, entonces ojalá y nos ayuden”, solicitó el presidente.

Señaló que se va a revisar la solicitud de información que hicieron los padres de los familiares de los normalistas y que el lunes 25 se analizará de manera conjunta. (Fuente: La Jornada)