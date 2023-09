Visita el secretario Pablo Bustamante el Tianguis de la Región 233 para informar sobre programas sociales

CANCÚN, MX.- El Secretario de Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán, visitó el Tianguis de la Región 233, donde mujeres cancunenses reconocieron su trabajo en territorio, ya que continúa llevando el mensaje de la Gobernadora Mara Lezama y el Nuevo Acuerdo, así como el de los Programas del Bienestar, que están transformando la vida de las familias quintanarroenses que más lo necesitan.

En recorrido, Pablo Bustamante informó de los Programas del Bienestar que llevan seguridad alimentaria a los hogares cancunenses y quintanarroenses con apoyos directos y gratuitos a través de “Comemos Tod@s”, así como las Unidades del Bienestar, donde brindan atención médica de primer nivel sin costo y que cuenta con una sede en la Región 234 y, próximamente, otra unidad cercana al Mercado 23 de Cancún.

El programa del bienestar ha representado para mí un ahorro en el hogar, me ayuda porque sé que tengo alimentos en la casa y no hacen falta, me ayuda cuando, por ejemplo, no tengo tanta venta y sé que tengo segura la comida en casa, entonces, es un gran apoyo y lo agradezco. El secretario Pablo Bustamante me habló de las unidades médicas, lo que me parece maravilloso: María Concepción Sánchez Cornelio, comerciante y habitante de la Región 234.

Los programas del bienestar van a durar toda la administración actual y eso nos da la seguridad que vamos a contar con esos apoyos alimentarios. De mi parte, es la primera vez que recibo una ayuda de esta índole, de gobierno, estoy muy contenta y a Pablo Bustamante le agradezco el acercamiento con cada persona aquí en el Tianguis y también hemos visto que ha recorrido varios para atender a la gente directamente: Míriam Mendoza Aguilar, comerciante y habitante de la Región 91.

El joven secretario de Bienestar, Pablo Bustamante, nos platicó del programa de las unidades médicas porque la verdad mucha gente que lo necesitamos. Yo, por ejemplo, necesito unos lentes nuevos, y él me comentó que ahí me los pueden entregar de manera gratuita, por eso me invitó a inscribirme y me dio toda la información, se lo agradezco porque además en todo momento fue muy amable: Aura Zapata Castillo, comerciante y habitante de la Región 229.

El secretario Pablo se acercó y me informó de los programas sociales que dan en el gobierno del estado y federal para los adultos mayores y sus beneficios. También nos compartió el mensaje de la gobernadora y que estemos seguras que todo va a estar bien, se lo agradezco muchísimo: Mireya Cupul Hau, comerciante y habitante de la Región 227.