SIGUE EN LA CONGELADORA PROPUESTA DE SANCIONAR A QUIENES MANEJAN TRAS INGERIR ALCOHOL: Dice el presidente de la Jugocopo que los foros de consulta sobre el tema son responsabilidad del diputado Guillermo Brahms, aunque hasta el momento no hay fecha

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Aunque calificó como un debate estéril la controversia en torno a la iniciativa pasa sancionar a quienes manejan en estado de ebriedad, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Polìtica (Jugocopo) en la Décimo Séptima legislatura, Humberto Aldana Navarro, manifestó que es responsabilidad del presidente de la comisión de derechos humanos, Guillermo Brahms González, organizar los foros de análisis de su propuesta, la cual se encuentra detenida y no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Hasta el momento no hay fecha para esos foros, pero cuando se hagan nos sumaremos porque también ya hay un posicionamiento del sector empresarial, manifestó.

Reiteró que la aplicación de la iniciativa probada tiene complicaciones en cuanto a su operatividad porue ya no sólo se trata de las licencias de funcionamiento sino también de aspectos qué involucran a la Fiscalía General del Estado y al Instituto de Movilidad.

Ante la controversia generada en torno a esta propuesta, Aldana Navarro consideró que los costos políticos se asumen por el rechazo generado entre diferentes sectores económicos “aunque inicia el proceso electoral dependerá del presidente de la Comisión de Derechos Humanos promover las fechas de realización de los foros ciudadanos”.

Sin embargo, descartó que haya alguna consecuencia política por impulsar una ley que busca prevenir accidentes.

Es una discusión estéril desde mi punto de vista, ya que es una cuestión de si bebes o manejas en términos de prevención de accidentes.

Consideró que en estos casos no debe existir medias tintas “y si vas a beber, no manejes; y si manejas no bebas y de lo contrario debes hacerte responsable de la aplicación de la ley”.

Aldana Navarro insistió en que el debate sobre qué tanto puedes beber alcohol si manejas es estéril, ya que el consumo no tiene el mismo efecto en todas las personas.

Dijo que tras una plática con el diputado Guillermo Brahms, “el mensaje que se quiere dar es que mejor no manejes si consumes alcohol, pero el problema radica en como se debe aplicar esta medida”.

Puso como ejemplo la ciudad de Mérida en donde se aplican sanciones severas a quienes conducen después de ingerir bebidas alcohólicas.

Manifestó que hay quienes han señalado que con esta medida los policías de Tránsito van a pedir más dinero, “pero no es cuestión de saltarte la ley dando dinero sino los riesgos para la ciudadanía y quienes manejan en estado inconveniente”.

Consideró que dependerá del diputado Guillermo Brahms realizar los foros ciudadanos de consulta para destrabar la publicación o no de su propuesta. (Noticaribe)