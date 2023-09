‘CHAPULINES’ DE LA POLÍTICA, QUIENES HAN RENUNCIADO AL PAN: Asegura el secretario general, Germán González, que siguen abiertos a nuevas afiliaciones, pero de quienes tengan firme la convicción panista

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En vísperas del inicio del proceso local para elegir a presidentes municipales y diputados locales y, ante la renuncia de militantes, el secretario general del PAN, Germán González Pavón, reconoció que su partido debe tener cuidado a quienes les abre las puertas para evitar a quienes solo buscan intereses personales.

Reconoció que la renuncia de quienes han ocupado cargos de elección popular a través del PAN “es porque no tienen no tienen ideología partidista y convicciones bien cimentadas y son chapulines de la política”.

Cuando caen sus jefes políticos quienes no tiene convicción ni respetan los principios del PAN se comienzan a ir, manifestó.

Dijo que la salida de Mercedes Rodríguez Ocejo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo para incorporarse al Partido Verde Ecologista de México, y de Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres, para incorporarse a Morena es consecuencia de la falta de convicción con el partido.

“Es una situación que se repite antes de cada elección de quienes buscan únicamente sus intereses personales”, opinó.

En el caso del ex gobernador, Carlos Joaquín González, ex priista, quien llegó a la gubernatura a través de la alianza del PAN y el PRD, González Pavón dijo que se le dio la oportunidad, pero “buscan intereses políticos pero no tienen la doctrina panista bien cimentada”.

Consideró que en vísperas del proceso electoral local, el PAN deberá tener cuidado al aceptar a personas para garantizar que tengan afinidad a la ideología panista.

El secretario general del PAN dijo que darán oportunidad a los verdaderos panistas para lo cual mantienen un acercamiento con las bases.

Rechazó qué haya un distanciamiento entre panistas del norte y sur “aunque debemos reconocer que en el norte la actividad política es más fuerte. En el sur estamos trabajando para fortalecer la alianza del Frente Amplio por México”.

Reconoció que la alianza buscará capitalizar el descontento ciudadano por lo que esta sucediendo en Morena y la actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Noticaribe)