Confirman magistrados del Teqroo acuerdo del Ieqroo mediante el cual son improcedentes medidas cautelares solicitadas por el PRD contra el secretario del Bienestar, Pablo Bustamante

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al considerar como infundado el agravio interpuesto por el PRD, magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) confirmaron el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) mediante el cual se declaró improcedente aplicar medidas cautelares contra el secretario del Bienestar, Pablo Bustamante Bernal, por presuntos actos anticipados de campaña, así como uso de recursos públicos para promoción personalizada mediante la entrega de apoyos de programas sociales.

Al atender el recurso de apelación interpuesto por el PRD contra el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) mediante la cual se determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada en el expediente IEQROO/POS/009/2023, por unanimidad, las magistradas y el magistrado determinaron como infundado el motivo de agravio, ya que la comisión de Quejas y Denuncias del IEQROO señaló las circunstancias especiales y razones para justificar su decisión.

El PRD argumentó una indebida fundamentación por parte de la instancia del Ieqroo ya que no se hizo un análisis de las pruebas presentadas y de las pruebas desahogadas para el mejor proveer.

Los magistrados del Teqroo establecieron que si bien se acreditó el elemento personal de las imágenes de las notas periodísticas no fue suficiente para tener por acreditada la infracción atribuida al secretario del bienestar, ya que no se tuvieron por actualizados la totalidad de los elementos que identifican la propaganda personalizada de los servidores públicos. Además determinaron qué las bardas que han aparecido con la leyenda “ya llegó Pablo” no son atribuibles al funcionario en cuestión.

Asimismo, de los medios de prueba recabados no se actualizó el uso de recursos públicos para la realización de las notas periodísticas por parte del denunciado.

Cabe recordar que el 29 de agosto, el PRD interpuso una denuncia contra Pablo Bustamante Beltrán en su calidad de secretario del Bienestar y/o quienes resulten responsables por presuntos actos anticipados de precampaña, así como el presunto uso indebido de recursos públicos para promoverse, a través de promoción personalizada y propaganda gubernamental a través de los programas sociales.

Además, el PRD señaló que el funcionario cuenta con una campaña publicitaria para promoverse en medios impresos y digitales donde se expone su imagen con la entrega de los beneficios sociales; además de la colocación de pintas de barda con la leyenda “ya llegó Pablo” con el que supuestamente se identifica a dicho servidor público. (Noticaribe)