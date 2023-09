Confirman que cuerpo sin vida hallado en el río pertenece a la menor desaparecida en restaurante de Villahermosa

TABASCO, MX.- El Fiscal General del Estado, Nicolás Bautista Ovando informó que tras realizarse una prueba de lofoscopia al cuerpo hallado en la ranchería Acachapan y Colmena tercera sección se confirmó que corresponde al de Regina, la niña de tres años extraviada desde el domingo luego de asistir con su familia a un restaurante ubicado sobre la carretera Villahermosa-Teapa, publicó xevt.com.

En entrevista, señaló que tras realizar la autopsia se confirmó que fue sumersión en medio acuoso la causa de la muerte del cuerpo encontrado.

Sin embargo, precisó que por petición de los padres se le realizará una prueba de genética y estos resultados se tendrían el lunes próximo.

Indicó que hasta el momento el cuerpo de Regina continúa en las instalaciones de la FGE.

“Los padres reconocen a la menor por sus tenis, por su indumentaria, por un moñito que trae la nena, pero ellos refieren que quieren más seguridad, ayer se practicó una prueba de lofoscopia, se hizo con el acta de nacimiento donde vienen sus huellitas del pie y con las huellas de la personita que fue rescatada, esa huella nos dio positivo que todos los rasgos de la menor son esa de esas huellitas.

“Sus padres refirieron que quieren una prueba más a detalle, que sería la genética, ya nosotros tomamos muestras de la mamá y muestras del cuerpecito y se están trabajando”, aseveró.

Además, puntualizó que lograron obtener videos de cámaras de seguridad cercanas al restaurante donde se extravió Regina y éstas se analizan para tener mayor claridad sobre el caso.

Bautista Ovando también precisó que el restaurante no tenía en funcionamiento sus cámaras de seguridad.

“Seguimos trabajando, tenemos por ahí unos videos que estamos trabajando para poder determinar más datos, – ¿lograron obtener las cámaras del restaurante? -, las cámaras del restaurante no estaban funcionando, no de ahorita por lo que se advirtió, pero conseguimos cámaras de la gasolinera y de Prime, son las más cercanas, son las únicas que tenemos.

“De Prime hay unas cámaras que pegan hacia la parte de atrás y esas son las que estamos investigando, pero tenemos que ir despacio revisando todo el tiempo”, dijo.

El Fiscal detalló que todos los trabajadores del establecimiento rindieron su declararon, aunque aún no hay detenidos por el caso.

“- ¿Hay detenidos fiscal? -, no, no, – ¿a ninguno se puso a disposición? -, estamos investigando, todavía no podemos determinar responsabilidad, no se puede determinar todavía”, agregó. (Fuente: xevt.com)