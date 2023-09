“ME GOLPEARON DE FORMA MUY COBARDE”: Captan agresión de taxistas a conductor de Uber y a un ciudadano, en Puerto Juárez

CANCÚN, MX.- De nueva cuenta, quedó captada en video una agresión de taxistas en contra de un conductor de la empresa Uber, que se disponía a darle un servicio a unas personas de origen extranjero, en Puerto Juárez, a 100 metros del ferry de Ultramar.

Este hecho violento ocurrió alrededor de las 17:30 horas de ayer miércoles, 27 de septiembre, mismo que fue protagonizado por operadores de vehículos van, adscritos al Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

En varios videos se muestra cómo un grupo de taxistas agreden al conductor de la plataforma Uber, y luego continuaron su violencia, en contra de un hombre que grababa los hechos.

La segunda víctima, Alexis Treviño, se identificó después como presidente de la “Asociación Civil Porque Yo Amo a Cancún”.

En entrevista realizada hoy, este ciudadano señaló que la agresión ocurrió cuando el operador de Uber llegaba a la terminal marítima para dar servicio a unos turistas.

“Al ver que estaban acorralando al de Uber y hostigando a los turistas, lo que hice fue decirles ‘¿por qué lo estaban acorralando, si no se encontraba en el sitio de taxi?’”, narró. “Fue en ese momento cuando vieron que estaba grabando la agresión, y al sentirse, yo creo, exhibidos, me empezaron a agredir, me patearon cuando estaba ya en suelo”, añadió.

Este ciudadano estima que eran tres los taxistas que los patearon y golpearon.

1 de 4

“Ahí me golpearon de forma muy cobarde. Golpes en la espalda y en la cabeza. Por fortuna, fue gracias a vecinos de la zona que no sufrí lesiones graves, ya que impidieron que continuara la agresión”, agregó.

Asimismo, Alexis Treviño señaló que, luego del ataque recibido, procedió a interponer la denuncia de hechos en contra de quienes resulten responsables.

Aunado a ello, hizo un llamado enérgico a las autoridades, para evitar que el gremio taxista continúe “imponiendo su ley”.

Otros videos acerca de este momento han circulado en redes sociales, en los cuales se puede apreciar cómo una de las van se sube a la banqueta, para impedir el paso del Uber.

En otro video se logra captar a un taxista que de forma agresiva le dice a una persona “¿Qué me grabas tú?”

Cabe mencionar que hasta momento las autoridades no se han pronunciado por lo ocurrido, aunque se espera que en las próximas horas lo hagan.

Por su parte, varias personas en redes sociales señalan que este tipo de actitudes contra los conductores de Uber son una constante en la zona de Puerto Juárez, sobre todo a la altura de la terminal marítima. (Agencia SIM)