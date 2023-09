CHETUMAL | Denuncian irregularidades financieras en el SUCHAA, previo a las elecciones internas

CHETUMAL, MX.- Nicolás Pacheco González, socio concesionario, acusó de no rendir cuentas claras sobre los recursos que ingresan al Sindicato único de chóferes de automóviles de alquiler (SUCHAA) a través de las cuotas de los operadores. Por otro lado, también reconoció el legítimo interés de participar en las próximas elecciones para contender por la Secretaría General. “No hay reportes de las actas de las asambleas, de los informes administrativos, de los folios de los operadores.

Un ejemplo, hasta la fecha, no han hecho su pago de ingreso al sindicato más de 1500 operadores. Yo quiero saber dónde está el pago de esos operadores que ingresaron. Ha habido temas en los que se rifan placas, ¿de dónde se sacan los recursos para estas placas?” expresó.

También mencionó que “en ningún reporte financiero se ha dicho cuánto costó cada concesión. Hay falta de transparencia, falta de claridad en los manejos de los recursos. Has de cuenta que entré con 2 mil pesos y empecé a trabajar, pagué y no se registró en el comprobante. He pedido aclaración y nunca ha querido contestar”.

Pacheco González exhortó a los taxistas a evaluar su desempeño en la administración anterior y la actual antes de emitir su voto en futuras elecciones.

“Lo que les pediría al gremio de taxistas, a los operadores, a los socios, es que valoren lo que se hizo en la administración anterior, que es donde salí, y lo que hice en esta administración para que evalúen su voto, para que revisen bien”, señaló el secretario general.

Los actuales líderes de SUCHAA saben que estoy interesado en participar; es legítimo. “Precisamente por todas estas irregularidades, se necesita poner orden y credibilidad en nuestro sindicato”, sentenció, (Agencia SIM)