Quiere Morena ‘adueñarse’ de Solidaridad, para volver a saquear, acusa el PRD

Playa del Carmen.- El partido Morena tiene la intención de recuperar la administración municipal de Solidaridad, con la finalidad de volver a saquear las arcas del Ayuntamiento, como lo hizo en su momento la gestión presidida por Laura Beristain Navarrete.

Así lo aseguró Leobardo Rojas López, presidente estatal del PRD, quien señaló que, a menos de un año de la contienda electoral, Morena ya ha comenzado una “guerra sucia” sistemática contra el gobierno de Lili Campos Miranda.

En breve entrevista, el dirigente estatal resaltó que, hasta cierto punto esta “guerra sucia” es normal, debido a los tiempos electorales que se avecinan, aunque recalcó que esta campaña podría endurecerse aún más, cuando la alcaldesa panista se perfile hacia la reelección.

“En palabras de la 4T, dicen que vienen por Solidaridad, pero lo que creo es que buscan volver a saquear el Ayuntamiento, como lo hicieron en la administración anterior”, destacó.

El entrevistado refirió que el morenista estatal está lleno de “personajes”, acusados de corrupción durante la administración de Laura Beristain, y durante el gobierno de Roberto Borge, quienes, dijo, gozan de total impunidad.

“Gran parte de los expedientes [de los funcionarios acusados] están ahí congelados. La propia Fiscalía y la propia controlaría no ha hecho nada en contra de los expedientes de saqueo de la administración anterior [de Laura Beristain]. Y no solo eso, recordemos el saqueo que hizo Borge. Gran parte de los funcionarios fueron del gobierno de Borge. La Secretaría de Cultura [Lilián Villanueva] fue borgista; la secretaría de Obras Públicas (Irazú Sarabia May) fue diputada que aprobó el paquete de impunidad”, resaltó.

“Esperemos que la Contraloría se ponga ahora así las pilas y que Morena, ahora sí como dicen ellos, ‘regrese al pueblo lo robado'”, añadió.

Rojas López hizo un llamado a la ciudadanía a no hacer caso de la “guerra sucia” y pensar mejor su voto, de cara a las elecciones del 2024.

“La ciudadanía lo tiene muy claro. Hay una gran diferencia entre el gobierno de Morena, Verde, PT y el de Lili Campos. Se ve en seguridad. […] Creo que lo tienen muy claro. Solo hay que ver cómo estábamos antes con Laura y ahora como estamos con Lili y esperemos refrendar el triunfo en el 2024”, finalizó. (AGENCIA SIM)